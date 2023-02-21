Миранчук установил личный рекорд в чемпионате Италии

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отдал голевую передачу в матче 23-го тура Серии А против «Кремонезе».

В этой игре 27-летний россиянин отдал шесть передач под удар, установив личный рекорд в чемпионате Италии, сообщает Opta.

В последний раз Миранчук отдавал шесть пасов под удар в составе «Локомотива» в матче против «Енисея» в 2019 году.

«Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» в августе 2022 года.

С тех пор россиянин забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 19 матчах.

Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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