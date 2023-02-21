Миранчук – лидер «Торино» по системе «гол+пас»

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук сделал голевую передачу в матче 23-го тура Серии А против «Кремонезе» (2:2).

Россиянин стал лидером «Торино» по системе «гол+пас» – он забил 4 мяча и отдал 3 ассиста в 17 матчах Серии А. Он опередил Антонио Санабрию и Николу Влашича, которые набрали по шесть баллов.

«Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» в августе 2022 года.

С тех пор россиянин забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 19 матчах.

Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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