Кокорин – Дзюбе: «Хватит льва ставить везде, старый седой осел»

Шуточная перепалка в соцсетях между Александром Кокориным и Артемом Дзюбой продолжается.
Начал Кокорин, написав под фото Дзюбы: «Просто вам на двоих с дедом больше лет, чем этим шести ребятам».
Зимний новичок «Локомотива» отреагировал: «Слышь Месси крашенный. Пьяным забиваешь там и радуешься».
Форвард «Ариса» ответил: «У меня хотя бы есть волосы на голове, старый седой осeл. Хватит льва ставить везде, ты проиграл спор».
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Источник: «Бомбардир»