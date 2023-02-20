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    Кокорин – Дзюбе: «Хватит льва ставить везде, старый седой осел»

    Шуточная перепалка в соцсетях между Александром Кокориным и Артемом Дзюбой продолжается.

    Начал Кокорин, написав под фото Дзюбы: «Просто вам на двоих с дедом больше лет, чем этим шести ребятам».

    Зимний новичок «Локомотива» отреагировал: «Слышь Месси крашенный. Пьяным забиваешь там и радуешься».

    Форвард «Ариса» ответил: «У меня хотя бы есть волосы на голове, старый седой осeл. Хватит льва ставить везде, ты проиграл спор».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14370

      playsh 36 минут назад

      Два Питерских выкидыша.Их общий суммарный IQ ниже,чем у ребятишек в яслях..

      1
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      Рейтинг: +11210

      alp > playsh 21 минуту назад

      ум прямо из ушей вон лезет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5796

      AtticusFinch 49 минут назад

      А ещё кто-то говорит , что со спортсменов нужно пример брать -судя по диалогу там 1 извилина на двоих и то от шапки)

      2
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      Рейтинг: +17057

      NewLife 1 час назад

      Два кретина)

      5
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      Рейтинг: +2002

      шахта Заполярная > NewLife 1 час назад

      Но это же сила. Не удивительно что обо за сенит играли.

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