Кокорин – Дзюбе: «Хватит льва ставить везде, старый седой осел»

Шуточная перепалка в соцсетях между Александром Кокориным и Артемом Дзюбой продолжается.

Начал Кокорин, написав под фото Дзюбы: «Просто вам на двоих с дедом больше лет, чем этим шести ребятам».

Зимний новичок «Локомотива» отреагировал: «Слышь Месси крашенный. Пьяным забиваешь там и радуешься».

Форвард «Ариса» ответил: «У меня хотя бы есть волосы на голове, старый седой осeл. Хватит льва ставить везде, ты проиграл спор».

Российский футбол возвращается матчем «Локoмотив» – «Спaртак». Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!