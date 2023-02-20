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  • Кокорин – Дзюбе: «Хватит льва ставить везде, старый седой осел»

Кокорин – Дзюбе: «Хватит льва ставить везде, старый седой осел»

20 февраля 2023, 20:39
10

Шуточная перепалка в соцсетях между Александром Кокориным и Артемом Дзюбой продолжается.

Начал Кокорин, написав под фото Дзюбы: «Просто вам на двоих с дедом больше лет, чем этим шести ребятам».

Зимний новичок «Локомотива» отреагировал: «Слышь Месси крашенный. Пьяным забиваешь там и радуешься».

Форвард «Ариса» ответил: «У меня хотя бы есть волосы на голове, старый седой осeл. Хватит льва ставить везде, ты проиграл спор».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Арис Локомотив Дзюба Артем Кокорин Александр
Комментарии (10)
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NewLife
1676916084
Два кретина)
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ArReal
1676918744
А ещё кто-то говорит , что со спортсменов нужно пример брать -судя по диалогу там 1 извилина на двоих и то от шапки)
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Plyash
1676919548
Два Питерских выкидыша.Их общий суммарный IQ ниже,чем у ребятишек в яслях..
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Дядя Серёжа
1676946824
А дальше? А дальше что!!!? Какая удивительная интеллектуальная светская беседа....
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crf575757
1676957547
Нет! Ну всё-таки КОКОРИН больше ДЕБИЛ,а ДЗЮБА поменьше ,ну тоже с одной извилиной!
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ЗаЖиМ
1676962461
Ура! Опять горячие новости про футбол!
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neveldomha
1676964769
Детский сад)))
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