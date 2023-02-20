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    Теннисистка Потапова сделала выбор между Месси и Роналду

    21-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова порассуждала о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    «Я на стороне Месси, и не только после финала чемпионата мира. Всегда его поддерживала.

    Работала долгое время с британцем Йеном Хьюзом. Его многое связывает с английским «Вест Хэмом» – он там даже какое-то время играл по молодости.

    И за то время, что мы с ним работали, он привил не любовь, а, скорее, интерес к команде и английской лиге.

    Но в выходной день вряд ли включу какой-то матч. Но, если знаю, что собираются друзья на классное дерби, я никогда не против и за компанию поболею», – рассказала 31-я ракетка мира.

    • На прошлой неделе Потапова призналась, что болеет за «Спартак».
    • Месси сейчас выступает за «ПСЖ», Роналду – за «Аль-Наср».
    • Аргентинец 7 раз становился обладателем «Золотого мяча», португалец – 5.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +787

      Таврида 1 час назад

      Месси и Роналду знают что они предложение Потаповой делали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18785

      Cleaner 2 часа назад

      "Работала долгое время с британцем Йеном Хьюзом"...
      В 21(ДВАДЦАТЬ ОДИН) год она с кем то долгое время работала???????????????? Что она несет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14227

      Skull_Boy 2 часа назад

      Девочка ты кто такая

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18785

      Cleaner > Skull_Boy 2 часа назад

      Она НИКТО, пиарящаяся на фоне Месси и Роналду.(((

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