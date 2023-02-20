Теннисистка Потапова сделала выбор между Месси и Роналду

21-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова порассуждала о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Я на стороне Месси, и не только после финала чемпионата мира. Всегда его поддерживала.

Работала долгое время с британцем Йеном Хьюзом. Его многое связывает с английским «Вест Хэмом» – он там даже какое-то время играл по молодости.

И за то время, что мы с ним работали, он привил не любовь, а, скорее, интерес к команде и английской лиге.

Но в выходной день вряд ли включу какой-то матч. Но, если знаю, что собираются друзья на классное дерби, я никогда не против и за компанию поболею», – рассказала 31-я ракетка мира.

На прошлой неделе Потапова призналась, что болеет за «Спартак».

Месси сейчас выступает за «ПСЖ», Роналду – за «Аль-Наср».

Аргентинец 7 раз становился обладателем «Золотого мяча», португалец – 5.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!