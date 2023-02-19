Товарищеский матч. ЦСКА уступил «Рубину» из Первой лиги (0:2). До возобновления сезона 4 дня

ЦСКА в последнем матче на сборе в Турции проиграл «Рубину» из Первой лиги. Оба мяча забиты в первом тайме.

У «Рубина» был удален Илья Самошников, но вместо него вышел другой игрок.

23 февраля ЦСКА проведет первый матч 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Краснодара».

Товарищеский матч

Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Грицаенко, 22; 2:0 – Иванов, 28 (с пенальти).

Удаления: Самошников, 52 – нет.

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