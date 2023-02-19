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    Товарищеский матч. ЦСКА уступил «Рубину» из Первой лиги (0:2). До возобновления сезона 4 дня

    ЦСКА в последнем матче на сборе в Турции проиграл «Рубину» из Первой лиги. Оба мяча забиты в первом тайме.

    У «Рубина» был удален Илья Самошников, но вместо него вышел другой игрок.

    23 февраля ЦСКА проведет первый матч 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Краснодара».

    Товарищеский матч

    Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Грицаенко, 22; 2:0 – Иванов, 28 (с пенальти).

    Удаления: Самошников, 52 – нет.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17112

      Barmaleushka 1 час назад

      А будет сравнение в стоимости игроков ? Или забивал ли Рубин кому-то больше 2-х голов в ФНЛ ?

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      Рейтинг: +17727

      ilichkadr > Barmaleushka 48 минут назад

      Сравнения стоимости игроков делаются исключительно в матчах Зенита. Сравнение без проигрышный вариант. Проиграли, как например Сепахану, тут же начался визг -опозорились. Выиграй с разгромным счётом, скромно бы промолчали или газпром судью купил.

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