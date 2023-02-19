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  • Кирьяков: «С раннего возраста Кокорина было видно, что у него беда с головой»

Кирьяков: «С раннего возраста Кокорина было видно, что у него беда с головой»

19 февраля 2023, 09:45
4

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков пересекался в прежние годы с форвардом Александром Кокориным.

— Кокорина все тренеры называли дико талантливым. Что в нем такого было?

— Стартовая скорость, дриблинг, удары с обеих ног. Уже в раннем возрасте это было видно невооруженным взглядом. На юношеском уровне он выделялся даже на фоне топ‑сборных. Был сильнее.

Но было видно, что с головой беда и большие проблемы. Создавалось ощущение, что это помешает ему раскрыть свой талант полностью. К сожалению, это и произошло. Все эти трудности перевесили.

Для меня он процентов на 60 себя реализовал, не больше. Остальное закопал в песок.

— Насчет проблем — имеете в виду несерьезность? К футболу он очень расслабленно относился.

— Да, это имею в виду. Не было настроя на постоянную работу, мог позволить себе вещи, которые мешали футболу. С другой стороны, он видел, что он сильнее сверстников — и на этом фоне позволял себе меньше тренироваться.

  • Кокорин выступает за кипрский «Арис», но принадлежит «Фиорентине».
  • Россиянин с 9 голами идет 2-м в списке бомбардиров чемпионата Кипра.
  • Кокорин – участник чемпионата мира-2014.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Арис Фиорентина Кокорин Александр Кирьяков Сергей
Комментарии (4)
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Красногвардейчик
1676795416
У него не с головой....у него с воспитанием проблема
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шахта Заполярная
1676802545
У него проблема не с головой, а с мозгами, вернее с полным их отсутствием. Голова у него есть, он в нее ест и пьет шампанское.
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Эном айс
1676803611
Мой бывший директор говаривал.. "Халява-развращает". Вот здесь - та же тема.(
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alefreddy
1676815692
дурная голова ногам покоя не дает
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