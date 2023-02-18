Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Лупили друг друга по рукам». Радимов рассказал, как Быстров и Петржела играли в казино

    Бывший зенитовец Владислав Радимов рассказал о командных походах в казино при главном тренере Властимиле Петржеле.

    «Играли ли мы сами в казино? Играли, Владимир Быстров играл. Это было всегда смешно, мы любили наблюдать, как он играет с Петржелой. Стоят главный тренер и Быстров, вот они ставят: 25 красное, 36 чeрное. Условно, Петржела ставит сюда, ему Быстров бьeт по рукам и говорит: «Нет, ты не туда ставишь, переставляй». Быстров обычно брал апельсиновый сок, у него все губы были в нeм, и вот они по рукам друг друга лупят. Было нереально смешно за этим наблюдать», — сказал Радимов.

    • Чех тренировал «Зенит» в 2003-2006 годах.
    • При нем команда брала серебро РПЛ.
    • Во время работы в «Зените» Петржела говорил, что «Зенит» никогда не станет чемпионом.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Быстров: «Баринов – не усиление для «Зенита». На его позициях игроки намного круче»
    Кирьяков назвал лучшего тренера России 3
    Актер Маклаков оценил шансы «Спартака» стать чемпионом в этом сезоне 7
    Источник: ютуб-канал СБГ ШОУ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11