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  • «Лупили друг друга по рукам». Радимов рассказал, как Быстров и Петржела играли в казино

«Лупили друг друга по рукам». Радимов рассказал, как Быстров и Петржела играли в казино

18 февраля 2023, 22:42

Бывший зенитовец Владислав Радимов рассказал о командных походах в казино при главном тренере Властимиле Петржеле.

«Играли ли мы сами в казино? Играли, Владимир Быстров играл. Это было всегда смешно, мы любили наблюдать, как он играет с Петржелой. Стоят главный тренер и Быстров, вот они ставят: 25 красное, 36 чeрное. Условно, Петржела ставит сюда, ему Быстров бьeт по рукам и говорит: «Нет, ты не туда ставишь, переставляй». Быстров обычно брал апельсиновый сок, у него все губы были в нeм, и вот они по рукам друг друга лупят. Было нереально смешно за этим наблюдать», — сказал Радимов.

  • Чех тренировал «Зенит» в 2003-2006 годах.
  • При нем команда брала серебро РПЛ.
  • Во время работы в «Зените» Петржела говорил, что «Зенит» никогда не станет чемпионом.

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Источник: ютуб-канал СБГ ШОУ
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир Петржела Властимил Радимов Владислав
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