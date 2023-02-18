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    Актер Маклаков оценил шансы «Спартака» стать чемпионом в этом сезоне

    Российский актер, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

    – На ваш взгляд, что поможет «Спартаку» догнать «Зенит» во второй половине сезона Премьер-лиги?

    – Я думаю, что он просто перегонит его. Все, что для этого нужно, есть. Мне кажется, что в этом сезоне команда более собрана, чем в прошлом, – вы помните, какое место мы тогда заняли.

    Поэтому желание ребят стать чемпионами – 170% из 100, что еще может мешать?

    У них самая большая аудитория болельщиков, которая зашкаливает за 20-25 миллионов человек, в других клубах просто этого нет.

    В этом загадка, мистика «Спартака», почему его любит такое большое количество людей в нашей стране и за рубежом.

    В моем «Спартаке» существует частица души русского менталитета, народа. Поэтому эта команда так народна, любима.

    «Зенит» замечательная, сильная команда, но «Спартак» лучше.

    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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    Источник: «Газета.ru»

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    Сегодня, 16:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      dvergerger 15 минут назад


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      Рейтинг: +117

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Ага, а Зенит будет наблюдать как его догоняют и обгоняют! Ещё один сектант. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +1962

      шахта Заполярная > Литейный 4 (returned) 8 минут назад

      А что твоему сениту останется делать, гыгыгы,, гыгыгы, только, его еще Ростов обойдет. А вы немытые и дальше гыгыкайте.

      0
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      Рейтинг: +3926

      Kollljan 1 час назад

      А актер Маклаков это кто?

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      Рейтинг: +17725

      ilichkadr > Kollljan 28 минут назад

      Это прапорщик Шматко из сериала "Солдаты". Слегка придурковатый как в роли старшины каптёрки, так похоже и вжизни.

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      Рейтинг: +891

      Suvorov51 > Kollljan 6 минут назад

      Это Гена Флюгер, но только умнее

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      Рейтинг: +1962

      шахта Заполярная > Kollljan 6 минут назад

      Когда в школу пойдешь, больше будешь знать.

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      Рейтинг: +1939

      jek718875 1 час назад

      Любит Спартак, но и Синиту лизнул

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