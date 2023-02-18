Актер Маклаков оценил шансы «Спартака» стать чемпионом в этом сезоне

Российский актер, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

– На ваш взгляд, что поможет «Спартаку» догнать «Зенит» во второй половине сезона Премьер-лиги?

– Я думаю, что он просто перегонит его. Все, что для этого нужно, есть. Мне кажется, что в этом сезоне команда более собрана, чем в прошлом, – вы помните, какое место мы тогда заняли.

Поэтому желание ребят стать чемпионами – 170% из 100, что еще может мешать?

У них самая большая аудитория болельщиков, которая зашкаливает за 20-25 миллионов человек, в других клубах просто этого нет.

В этом загадка, мистика «Спартака», почему его любит такое большое количество людей в нашей стране и за рубежом.

В моем «Спартаке» существует частица души русского менталитета, народа. Поэтому эта команда так народна, любима.

«Зенит» замечательная, сильная команда, но «Спартак» лучше.

«Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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