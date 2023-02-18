В «Зените» рассказали, смогут ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о получении российского гражданства Малкомом и Клаудиньо.

Он подтвердил, что бразильцам одобрили смену паспорта, а также заявил, что они смогут играть за сборную России, но в будущем.

«Мы получили информацию об этом, обрадовали игроков. Теперь ждем, когда будет назначена дата церемонии.

Спортивное гражданство неэквивалентно страновому гражданству. Должно пройти определенное время, чтобы они могли играть за сборную России», – сказал Медведев.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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