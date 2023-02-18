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  • В «Зените» рассказали, смогут ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России

В «Зените» рассказали, смогут ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России

18 февраля 2023, 11:59
7

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о получении российского гражданства Малкомом и Клаудиньо.

Он подтвердил, что бразильцам одобрили смену паспорта, а также заявил, что они смогут играть за сборную России, но в будущем.

«Мы получили информацию об этом, обрадовали игроков. Теперь ждем, когда будет назначена дата церемонии.

Спортивное гражданство неэквивалентно страновому гражданству. Должно пройти определенное время, чтобы они могли играть за сборную России», – сказал Медведев.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Бразилия Малком Клаудиньо Медведев Александр
Комментарии (7)
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Ziklop
1676714223
думаю получится как всегда, юристы читали не с ту страницу и выписали себе миллионные премии.
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NewLife
1676715120
Нужны ли сборной такие примитивные игроки ?
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Томик
1676716069
Говорить умеют на каком-либо языке народов, населяющих нашу страну? Историю России знают? Или опять по упрощенной процедуре? Служить будут срочку? Не могу понять, чем заслужили...Хватит уже позориться. Просто отмените для "Зенита" лимит и всё.
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Persona_non_Grata
1676718387
Смогут играть за сборную России ? - ну теперь нас точно отстранят еще дальше, из-за страха, что теперь то мы точно всех порвем ...)))
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egor tikhonov
1676734952
заявка на поБЕДУ ?
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Krics
1676746693
Ничего личного, только финансовый след,ихмо.
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