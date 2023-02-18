Канчельскис: «Паспортистам футбол по боку»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал российских игроков, не поигравших в европейских клубах.

«У нас всего два игрока на слуху в Европе – Головин и Миранчук. Это очень мало. Еще Хайкин перешел в «Бристоль» недавно, но все же это Чемпионшип. Хотя всех троих уважаю за то, что играют там, где настоящий футбол.

Лимит на легионеров дает возможность средним российским футболистам получать контракты мечты и больше не думать о футболе, целях – им все по боку.

Паспортисты завалены деньгами и думают, что везде им должны теперь должны столько же платить, поэтому на предложения средних европейских клубов не соглашаются», – сказал Канчельскис.

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