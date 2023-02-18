«Зенит» проиграл «Сепахану», Малком и Клаудиньо весной станут гражданами России, в «Ростове» не платят и другие новости

Кроос: «УЕФА создала Лигу наций, которая никому не нужна. К нам больше не прислушиваются – вот почему важно обсудить Суперлигу».

Определился единственный кандидат на выборах президента УЕФА.

«Если мы не договоримся, все вылезет наружу». Член судейского комитета шантажировал «Барсу», которая перестала ему платить.

Футболисты «Ростова» больше трех месяцев не получают зарплату («Р-Спорт»).

РФС обжаловал в суде решение CAS оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА.

Суд определился с наказанием для Савина за дискредитацию российской армии.

Товарищеский матч. «Зенит» проиграл иранскому «Сепахану» (0:2).

«Провоцирует соперников, дорисовывает нарушения». Судья Казарцев – о Соболеве.

Стало известно, когда Малком и Клаудиньо получат российские паспорта.

Моуринью может возглавить «ПСЖ».