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«Зенит» проиграл «Сепахану», Малком и Клаудиньо весной станут гражданами России, в «Ростове» не платят и другие новости

18 февраля 2023, 00:57
2

Кроос: «УЕФА создала Лигу наций, которая никому не нужна. К нам больше не прислушиваются – вот почему важно обсудить Суперлигу».

Определился единственный кандидат на выборах президента УЕФА.

«Если мы не договоримся, все вылезет наружу». Член судейского комитета шантажировал «Барсу», которая перестала ему платить.

Футболисты «Ростова» больше трех месяцев не получают зарплату («Р-Спорт»).

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Товарищеский матч. «Зенит» проиграл иранскому «Сепахану» (0:2).

«Провоцирует соперников, дорисовывает нарушения». Судья Казарцев – о Соболеве.

Стало известно, когда Малком и Клаудиньо получат российские паспорта.

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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (2)
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