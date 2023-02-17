Определился единственный кандидат на выборах президента УЕФА

Александер Чеферин стал единственным кандидатом, который зарегистрировался на выборы президента УЕФА, сообщает AS.

Таким образом, словенец будет переизбран на четыре года на 47-м Конгрессе УЕФА в Лиссабоне 5 апреля.

Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года.

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