Определился единственный кандидат на выборах президента УЕФА

Надо было по приколу кого-нибудь из России зарегистрировать и посмотреть на реакцию УЕФА, как они будут выкручиваться)
Александер Чеферин стал единственным кандидатом, который зарегистрировался на выборы президента УЕФА, сообщает AS.
Таким образом, словенец будет переизбран на четыре года на 47-м Конгрессе УЕФА в Лиссабоне 5 апреля.
- Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года.
- УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков.
- Сборную России не допустили до отбора Евро-2024.
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