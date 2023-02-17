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    Определился единственный кандидат на выборах президента УЕФА

    Александер Чеферин стал единственным кандидатом, который зарегистрировался на выборы президента УЕФА, сообщает AS.

    Таким образом, словенец будет переизбран на четыре года на 47-м Конгрессе УЕФА в Лиссабоне 5 апреля.

    • Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года.
    • УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков.
    • Сборную России не допустили до отбора Евро-2024.

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    Источник: AS

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12097

      BRO_football 11 секунд назад

      Надо было по приколу кого-нибудь из России зарегистрировать и посмотреть на реакцию УЕФА, как они будут выкручиваться)

      0
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      Рейтинг: +7913

      FanatSerj 34 минуты назад

      Никогда такого не было в светлых странах демократического запада, но вот опять ))))

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