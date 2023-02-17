«Если мы не договоримся, все вылезет наружу». Член судейского комитета шантажировал «Барсу», которая перестала ему платить

Стали известны новые подробности судейского скандала, в который попала «Барселона».

Каталонцы с 2003 года заплатили 4,7 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.

95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от «Барселоны».

Официальная позиция «Барсы» – это оплата за консультационные услуги.

Команде грозит снятие очков или исключение из Примеры.

Издание El Mundo опубликовало копию факса, который чиновник отправлял боссам «Барселоны» в 2019-м году после того, как клуб прекратил выплаты Негрейре. Энрикес шантажировал «Барселону».

«Я хочу подать жалобу в суд, и это обязательно будет иметь негативные последствия для клуба. Пока я не инициировал эти дела именно во избежание серьeзных последствий, надеюсь получить правильное понимание моего послания.

Не думаю, что еще один скандал пойдeт на пользу клубу. Если мы не договоримся, то все нарушения клуба вылезут наружу», – говорится в письме.

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