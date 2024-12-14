15 декабря на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» «Барселона» примет «Леганес» в рамках 17-го тура Ла Лиги. «Барселона» продолжает удерживать лидерство в турнире, демонстрируя мощную атаку, тогда как «Леганес» борется за выживание, занимая 17-е место в таблице.
«Барселона»
«Барселона» уверенно возглавляет таблицу Ла Лиги с 38 очками. Команда забила 50 голов в 17 матчах, что делает их самой результативной в чемпионате. Роберт Левандовски в отличной форме, на его счету уже 23 гола в 22 матчах. Однако в обороне команда пропускает регулярно, особенно в последних шести матчах.
Последние матчи «Барселоны»:
- Боруссия Д 2:3 Барселона (Лига чемпионов)
- Бетис 2:2 Барселона
- Мальорка 1:5 Барселона
- Барселона 1:2 Лас-Пальмас
- Барселона 3:0 Брест (Лига чемпионов)
«Леганес»
«Леганес» занимает 17-е место, имея в активе всего 15 очков. Команда испытывает большие трудности в атаке, забивая лишь 0.80 гола в среднем за игру в последних пяти встречах. Оборона также не выдерживает давления соперников, команда пропускает почти 2 гола за матч. На выезде «Леганес» выступает крайне неудачно, не выигрывая в восьми последних матчах.
Последние матчи «Леганеса»:
- Леганес 0:3 Реал Сосьедад
- Эстепона 2:2 Леганес (Кубок, победа по пенальти)
- Алавес 1:1 Леганес
- Леганес 0:3 Реал Мадрид
- Леганес 1:0 Севилья
Личные встречи
«Барселона» полностью доминирует в противостояниях с «Леганесом», победив в четырех последних очных матчах. Каталонцы забивали минимум два гола в этих встречах, демонстрируя класс и уровень игры.
Последние встречи:
- 16.06.2020: Барселона 2:0 Леганес
- 30.01.2020: Барселона 5:0 Леганес (Кубок)
- 23.11.2019: Леганес 1:2 Барселона
- 20.01.2019: Барселона 3:1 Леганес
Статистика
«Барселона»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.94, пропускает – 1.41
- Забитые голы в последних 5 играх: 14
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
«Леганес»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
Прогноз на матч «Барселона» – «Леганес»
«Барселона» имеет явное преимущество благодаря своей мощной атаке и форме Роберта Левандовски. «Леганес» вряд ли сможет противопоставить что-либо лидеру чемпионата, особенно на выезде. Ожидаем уверенную победу хозяев с крупным счетом.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Барселоны» с форой (-2.0) – коэффициент 1.70
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10
- Роберт Левандовски забьет – коэффициент 1.50
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 4:1 в пользу «Барселоны» за коэффициент 10.00
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!