15 декабря на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» «Барселона» примет «Леганес» в рамках 17-го тура Ла Лиги. «Барселона» продолжает удерживать лидерство в турнире, демонстрируя мощную атаку, тогда как «Леганес» борется за выживание, занимая 17-е место в таблице.

«Барселона»

«Барселона» уверенно возглавляет таблицу Ла Лиги с 38 очками. Команда забила 50 голов в 17 матчах, что делает их самой результативной в чемпионате. Роберт Левандовски в отличной форме, на его счету уже 23 гола в 22 матчах. Однако в обороне команда пропускает регулярно, особенно в последних шести матчах.

Последние матчи «Барселоны»:

Боруссия Д 2:3 Барселона (Лига чемпионов)

Бетис 2:2 Барселона

Мальорка 1:5 Барселона

Барселона 1:2 Лас-Пальмас

Барселона 3:0 Брест (Лига чемпионов)

«Леганес»

«Леганес» занимает 17-е место, имея в активе всего 15 очков. Команда испытывает большие трудности в атаке, забивая лишь 0.80 гола в среднем за игру в последних пяти встречах. Оборона также не выдерживает давления соперников, команда пропускает почти 2 гола за матч. На выезде «Леганес» выступает крайне неудачно, не выигрывая в восьми последних матчах.

Последние матчи «Леганеса»:

Леганес 0:3 Реал Сосьедад

Эстепона 2:2 Леганес (Кубок, победа по пенальти)

Алавес 1:1 Леганес

Леганес 0:3 Реал Мадрид

Леганес 1:0 Севилья

Личные встречи

«Барселона» полностью доминирует в противостояниях с «Леганесом», победив в четырех последних очных матчах. Каталонцы забивали минимум два гола в этих встречах, демонстрируя класс и уровень игры.

Последние встречи:

16.06.2020: Барселона 2:0 Леганес

30.01.2020: Барселона 5:0 Леганес (Кубок)

23.11.2019: Леганес 1:2 Барселона

20.01.2019: Барселона 3:1 Леганес

Статистика

«Барселона»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.94, пропускает – 1.41

Забитые голы в последних 5 играх: 14

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Леганес»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Прогноз на матч «Барселона» – «Леганес»

«Барселона» имеет явное преимущество благодаря своей мощной атаке и форме Роберта Левандовски. «Леганес» вряд ли сможет противопоставить что-либо лидеру чемпионата, особенно на выезде. Ожидаем уверенную победу хозяев с крупным счетом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Барселоны» с форой (-2.0) – коэффициент 1.70

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

Роберт Левандовски забьет – коэффициент 1.50

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 4:1 в пользу «Барселоны» за коэффициент 10.00

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!