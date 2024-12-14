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    • Прогноз на точный счет матча «Барселона» – «Леганес», Ла Лига, 15 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Барселона» – «Леганес», Ла Лига, 15 декабря 2024 года

    15 декабря на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» «Барселона» примет «Леганес» в рамках 17-го тура Ла Лиги. «Барселона» продолжает удерживать лидерство в турнире, демонстрируя мощную атаку, тогда как «Леганес» борется за выживание, занимая 17-е место в таблице.

    «Барселона»

    «Барселона» уверенно возглавляет таблицу Ла Лиги с 38 очками. Команда забила 50 голов в 17 матчах, что делает их самой результативной в чемпионате. Роберт Левандовски в отличной форме, на его счету уже 23 гола в 22 матчах. Однако в обороне команда пропускает регулярно, особенно в последних шести матчах.

    Последние матчи «Барселоны»:

    • Боруссия Д 2:3 Барселона (Лига чемпионов)
    • Бетис 2:2 Барселона
    • Мальорка 1:5 Барселона
    • Барселона 1:2 Лас-Пальмас
    • Барселона 3:0 Брест (Лига чемпионов)

    «Леганес»

    «Леганес» занимает 17-е место, имея в активе всего 15 очков. Команда испытывает большие трудности в атаке, забивая лишь 0.80 гола в среднем за игру в последних пяти встречах. Оборона также не выдерживает давления соперников, команда пропускает почти 2 гола за матч. На выезде «Леганес» выступает крайне неудачно, не выигрывая в восьми последних матчах.

    Последние матчи «Леганеса»:

    • Леганес 0:3 Реал Сосьедад
    • Эстепона 2:2 Леганес (Кубок, победа по пенальти)
    • Алавес 1:1 Леганес
    • Леганес 0:3 Реал Мадрид
    • Леганес 1:0 Севилья

    Личные встречи

    «Барселона» полностью доминирует в противостояниях с «Леганесом», победив в четырех последних очных матчах. Каталонцы забивали минимум два гола в этих встречах, демонстрируя класс и уровень игры.

    Последние встречи:

    • 16.06.2020: Барселона 2:0 Леганес
    • 30.01.2020: Барселона 5:0 Леганес (Кубок)
    • 23.11.2019: Леганес 1:2 Барселона
    • 20.01.2019: Барселона 3:1 Леганес

    Статистика

    «Барселона»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.94, пропускает – 1.41
    • Забитые голы в последних 5 играх: 14
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    «Леганес»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    Прогноз на матч «Барселона» – «Леганес»

    «Барселона» имеет явное преимущество благодаря своей мощной атаке и форме Роберта Левандовски. «Леганес» вряд ли сможет противопоставить что-либо лидеру чемпионата, особенно на выезде. Ожидаем уверенную победу хозяев с крупным счетом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Барселоны» с форой (-2.0) – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10
    • Роберт Левандовски забьет – коэффициент 1.50

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 4:1 в пользу «Барселоны» за коэффициент 10.00

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    Источник: «Бомбардир»

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