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    Чиновник судейского комитета получил 4,7 миллиона от «Барсы» с 2003 года. Платежи от клуба – 95% оборота его компании с 2016 по 2018-й

    Появились новые подробности судейского скандала, в который попала «Барселона».

    • Ранее сообщалось, что каталонцы с 2016 по 2018 год заплатили 1,4 млн евро компании вице-президента испанского судейского комитета Энрикеса Негрейры.
    • Официальная позиция «Барсы» – это оплата за консультационные услуги.
    • Команде грозит снятие очков или исключение из Примеры.

    По новым данным El Confidencial, «Барселона» с 2003 года заплатила Негрейре 4,7 миллиона евро.

    При этом в период с 2016 по 2018-й год 95% оборота его компании составляли платежи от каталонского клуба.

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    Источник: La Sexta

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