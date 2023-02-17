Моуринью может возглавить «ПСЖ»

Главный тренер Жозе Моуринью может сменить «Рому» на «ПСЖ».

Советник «ПСЖ» по спорту Луиш Кампуш уже провел переговоры с соотечественником. Они в хороших отношениях.

Контракт Моуринью и «Ромы» действует до лета 2024 года.

В «ПСЖ» недовольны главным тренером Кристофом Гальтье.

При этом команда с отрывом лидирует в Лиге 1.

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