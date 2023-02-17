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    Моуринью может возглавить «ПСЖ»

    Главный тренер Жозе Моуринью может сменить «Рому» на «ПСЖ».

    Советник «ПСЖ» по спорту Луиш Кампуш уже провел переговоры с соотечественником. Они в хороших отношениях.

    • Контракт Моуринью и «Ромы» действует до лета 2024 года.
    • В «ПСЖ» недовольны главным тренером Кристофом Гальтье.
    • При этом команда с отрывом лидирует в Лиге 1.

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    Источник: Footmercato

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    Сегодня, 20:09
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +262

      eugen-han 34 минуты назад

      Время таких как Мауринио ушло. Можно сделать ребрендинг в обратную сторону и назвать его португальским Слуцким.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +13186

      Алексей З 1 час назад

      Вот эта его тема .
      Можно не Х не делать , становится чемпионом Франции и получать баснословные деньги.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +916

      г.Онега 1 час назад

      не может

      0
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