Футболисты «Динамо» поиграли на сборе в волейбол

Игроки «Динамо» во время турецкого сбора между тренировками занялись волейболом. Они нашли площадку и некоторое время поиграли.
На днях команда уже вернется в Россию, где будет продолжать подготовку к возобновлению сезона.
- 23 февраля «Динамо» проведет кубковый матч против «Крыльев Советов».
- В РПЛ москвичи идут 4-ми.
- Это были 1-е зимние сборы «Динамо» под руководством Славиши Йокановича.
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Источник: телеграм-канал РПЛ