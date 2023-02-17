Футболисты «Динамо» поиграли на сборе в волейбол

Игроки «Динамо» во время турецкого сбора между тренировками занялись волейболом. Они нашли площадку и некоторое время поиграли.

На днях команда уже вернется в Россию, где будет продолжать подготовку к возобновлению сезона.

23 февраля «Динамо» проведет кубковый матч против «Крыльев Советов».

В РПЛ москвичи идут 4-ми.

Это были 1-е зимние сборы «Динамо» под руководством Славиши Йокановича.

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