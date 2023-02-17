Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стало известно, сколько Захарян хочет зарабатывать в «Галатасарае»

    Турецкий «Галатасарай» не оставляет попыток купить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом пишет инсайдер Якуп Чинар.

    «Динамо» требует за игрока 15 миллионов евро. Сам игрок хочет получать в Стамбуле не меньше 2 миллионов евро за сезон.

    • Ранее сообщалось, что от трансфера отказался сам Захарян, так как предпочитает перейти только в топ-5 европейских лиг.
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Переходом Захаряна в «Галатасарай» занимается агент, привозивший в Турцию Это'О, Насри и Гомеса 2
    «Динамо» дешевле его не отдаст». Орещук раскрыл размер отступных в контракте Захаряна 4
    Кавазашвили: «Захарян достоин большего, чем «Галатасарай» 2
    Источник: твиттер Якупа Чинара

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11