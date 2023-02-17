Стало известно, сколько Захарян хочет зарабатывать в «Галатасарае»

Турецкий «Галатасарай» не оставляет попыток купить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом пишет инсайдер Якуп Чинар.

«Динамо» требует за игрока 15 миллионов евро. Сам игрок хочет получать в Стамбуле не меньше 2 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что от трансфера отказался сам Захарян, так как предпочитает перейти только в топ-5 европейских лиг.

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

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