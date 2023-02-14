Захарян отказался переходить в «Галатасарай». Он поедет только в топ-чемпионат

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян отклонил предложение о переходе в «Галатасарай».

«Предложение от «Галатасарая» было, турки выходили на московский клуб. После этого «Динамо» проинформировало Арсена об этой возможности, но Захарян решительно отказался от такого варианта.

Полузащитник настроен на топовый чемпионат, поэтому переходить в Турцию в его планы не входит. На этом вся история закончилась», – написал в телеграме инсайдер Андрей Панков.

Сообщалось, что «Галатасарай» был готов заплатить за «Захаряна 11+2 миллиона евро.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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