Судья Казарцев: «Когда вижусь с болельщиками, спрашиваю, будут ли они меня бить»

Арбитр РПЛ Василий Казарцев сообщил, что периодически встречается с болельщиками.

— Болельщики часто узнают вне стадиона?

— Бывает. Когда меня узнают, я обычно спрашиваю: «Бить будете?»

— Ха-ха.

— Пока утвердительно на этот вопрос никто не отвечал (смеется). Одна из запомнившихся встреч с болельщиками была после матча «Оренбург» — «Спартак» (1:3) в 2020-м. Зашeл в зал ожидания аэропорта, а там одни болельщики «Спартака». Только меня увидели, сразу начали подходить толпой. И начались вопросы со всех сторон: «Почему тут свистнул?», «Почему тут не свистнул?». Нашлись адекватные люди, которые сказали: «Отстаньте от него. Он после работы». Но большинство было подшофе, поэтому продолжали гнуть свою линию. Вопросы кончились, только когда мы сели в самолeт.

43-летний петербуржец работает в РПЛ с 2012 года.

Казарцев по профессии инженер-математик и педагог по физической культуре.

Он кандидат в мастера спорта по мини-футболу.

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