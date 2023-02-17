Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Судья Казарцев: «Когда вижусь с болельщиками, спрашиваю, будут ли они меня бить»

    Арбитр РПЛ Василий Казарцев сообщил, что периодически встречается с болельщиками.

    — Болельщики часто узнают вне стадиона?

    — Бывает. Когда меня узнают, я обычно спрашиваю: «Бить будете?»

    — Ха-ха.

    — Пока утвердительно на этот вопрос никто не отвечал (смеется). Одна из запомнившихся встреч с болельщиками была после матча «Оренбург»«Спартак» (1:3) в 2020-м. Зашeл в зал ожидания аэропорта, а там одни болельщики «Спартака». Только меня увидели, сразу начали подходить толпой. И начались вопросы со всех сторон: «Почему тут свистнул?», «Почему тут не свистнул?». Нашлись адекватные люди, которые сказали: «Отстаньте от него. Он после работы». Но большинство было подшофе, поэтому продолжали гнуть свою линию. Вопросы кончились, только когда мы сели в самолeт.

    • 43-летний петербуржец работает в РПЛ с 2012 года.
    • Казарцев по профессии инженер-математик и педагог по физической культуре.
    • Он кандидат в мастера спорта по мини-футболу.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Провоцирует соперников, дорисовывает нарушения». Судья Казарцев – о Соболеве 11
    Судья Казарцев хочет, чтобы его сыновья стали военными 5
    Казарцев предположил, куда судьи попадают после смерти 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:34
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +808

      АКМ-74У 59 секунд назад

      Всё-таки отходчивый у нас народ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      Нуф-Нуф 9 минут назад

      А про Сочи не спрашивали?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11