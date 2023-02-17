ЦСКА ведет переговоры с двумя форвардами и выигрывает борьбу у «Демирспора» за Эль-Кааби (Иван Карпов)

Стали известны подробности работы ЦСКА на трансферном рынке.

«ЦСКА дожимает Эль-Кааби. Армейцы ждали ответа от марокканца в среду, но перетягивание каната в борьбе с «Аданой» затянулось. На текущий момент москвичи ближе к тому, чтобы заполучить Аюба, чем турки. Правда никаких гарантий тут нет.

Вместе с тем ЦСКА ведет работу еще по двум страйкерам. Первый уже согласился, но он весьма дорогой в обслуживании. Ждет окончательного решения из Москвы. Со вторым идут предметные переговоры, он чуть попроще. Все это на случай срыва сделки по Эль-Кааби.

Что касается варианта с Дуа, то Квадво отвалился почти сразу. Немцы хотят трансфер, красно-синие же предлагают только аренду с правом выкупа. Мотиба тоже маловероятен, тем более есть кандидаты получше», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

Эль-Кааби играет за «Хатайспор»

«Хатайспор» снялся с чемпионата Турции на фоне землетрясений.

Эль-Кааби забил 8 голов в чемпионате. Он лучший бомбардир клуба.

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