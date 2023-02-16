Директор «Оренбурга»: «Если у Месси в «ПСЖ» отношения испортились, то мы готовы»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил, завершил ли клуб работу на трансферном рынке.

– Трансферная кампания завершена?

– Думаю, да.

– Думаете или точно?

– Думаю, что да. Касается (трансферов) и на выход, и на вход. Ничего не планируем.

Как сказал Марцел [Личка]: «Мало ли, вдруг Месси освободится». Ну тогда как отказываться?

– Рынок свободных агентов рассматриваете?

– Ничего не смотрим. Но вдруг там в «ПСЖ» (у Месси) отношения испортились, то мы готовы (смеется).

«Оренбург» ушел на зимнюю паузу на 7-м месте в РПЛ.

Сообщалось, что Месси может отказаться от продления контракта с «ПСЖ».

Также стало известно, чем недоволен 35-летний аргентинец.

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