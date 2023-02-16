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  • Директор «Оренбурга»: «Если у Месси в «ПСЖ» отношения испортились, то мы готовы»

Директор «Оренбурга»: «Если у Месси в «ПСЖ» отношения испортились, то мы готовы»

16 февраля 2023, 22:09
6

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил, завершил ли клуб работу на трансферном рынке.

– Трансферная кампания завершена?

– Думаю, да.

– Думаете или точно?

– Думаю, что да. Касается (трансферов) и на выход, и на вход. Ничего не планируем.

Как сказал Марцел [Личка]: «Мало ли, вдруг Месси освободится». Ну тогда как отказываться?

– Рынок свободных агентов рассматриваете?

– Ничего не смотрим. Но вдруг там в «ПСЖ» (у Месси) отношения испортились, то мы готовы (смеется).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Оренбург Месси Лионель
Комментарии (6)
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Таврида
1676575182
Роналду после МЮ был свободным агентом, чё не подсуетились?
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TOMSON
1676578684
Чего вы там готовы? Лямов 30 зп ему дать?
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САДЫЧОК
1676585097
Пустозвон. Пердив ждет !
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marinaeejgz
1676592114
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Psih86
1676605573
Ума ни хрена то нет, только шуточки дурацкие говорить.
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Давид59
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Ха-ха-ха. Повеселил. Чисто теоретически хотел представить, сколько это может стоить. Не смог.
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