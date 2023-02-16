Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Директор «Оренбурга»: «Если у Месси в «ПСЖ» отношения испортились, то мы готовы»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил, завершил ли клуб работу на трансферном рынке.

    – Трансферная кампания завершена?

    – Думаю, да.

    – Думаете или точно?

    – Думаю, что да. Касается (трансферов) и на выход, и на вход. Ничего не планируем.

    Как сказал Марцел [Личка]: «Мало ли, вдруг Месси освободится». Ну тогда как отказываться?

    – Рынок свободных агентов рассматриваете?

    – Ничего не смотрим. Но вдруг там в «ПСЖ» (у Месси) отношения испортились, то мы готовы (смеется).

    • «Оренбург» ушел на зимнюю паузу на 7-м месте в РПЛ.
    • Сообщалось, что Месси может отказаться от продления контракта с «ПСЖ».
    • Также стало известно, чем недоволен 35-летний аргентинец.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Все трансферы РПЛ этой зимы: «Локо» подписал Дзюбу, Глушаков ушел в «Пари НН» 27
    Обухов рассказал, до какого возраста хочет продолжать карьеру
    Обухов рассказал, насколько пострадали его инвестиции из-за санкций 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:09
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +752

      Таврида 42 минуты назад

      Роналду после МЮ был свободным агентом, чё не подсуетились?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11