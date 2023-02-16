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    Стало известно, чем недоволен Месси в «ПСЖ»

    Нападающего Лионеля Месси не все устраивает в «ПСЖ».

    Сообщалось, что 35-летний футболист может отказаться от продления контракта с парижским клубом и уехать в МЛС.

    Во-первых, аргентинец недоволен тем, что «ПСЖ» строит проект только вокруг Килиана Мбаппе.

    Месси считает, что он с Неймаром также достойны играть более важную роль.

    Кроме того, Лео не понравилось, что клуб пытался избавиться от бразильца прошлым летом.

    Во-вторых, после ЧМ-2022 ухудшились результаты и атмосфера в раздевалке «ПСЖ». Это Месси тоже не нравится.

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    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 12:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13149

      Алексей З 56 минут назад

      Это всё домыслы.
      Кому и когда Месси об этом говорил ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4450

      Snek 1 час назад

      Ну наверное логично строить команду вокруг молодого и перспективного игрока, а не вокруг 35-летней звезды отыгравшей своё.

      2
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