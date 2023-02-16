Стало известно, чем недоволен Месси в «ПСЖ»

Нападающего Лионеля Месси не все устраивает в «ПСЖ».

Сообщалось, что 35-летний футболист может отказаться от продления контракта с парижским клубом и уехать в МЛС.

Во-первых, аргентинец недоволен тем, что «ПСЖ» строит проект только вокруг Килиана Мбаппе.

Месси считает, что он с Неймаром также достойны играть более важную роль.

Кроме того, Лео не понравилось, что клуб пытался избавиться от бразильца прошлым летом.

Во-вторых, после ЧМ-2022 ухудшились результаты и атмосфера в раздевалке «ПСЖ». Это Месси тоже не нравится.

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