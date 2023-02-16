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    Месси может отказаться от продления контракта с «ПСЖ» и уехать в МЛС

    Будущее нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ» остается неопределенным.

    Переговоры между сторонами о продлении контракта, истекающего ближайшим летом, проходят очень сложно.

    В парижском клубе стали говорить о том, что 35-летний футболист просто тянет время.

    Есть мнение, что после победы на ЧМ-2022 Месси больше склоняется к завершению европейского этапа карьеры.

    Аргентинца по-прежнему привлекает вариант с МЛС, где им интересуется «Интер Майами».

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    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 10:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +285

      гууд 9 минут назад

      Ооо! А вот новый рекорд подъехал!!! Завтра заголовки буду, меська дольше всех тянул с контарктом!!! Думаете мира ? Нет!!! Это рекорд галактики!!! Мировые рекорды уже переписаны на меську!!!

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