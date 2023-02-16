Месси может отказаться от продления контракта с «ПСЖ» и уехать в МЛС

Ооо! А вот новый рекорд подъехал!!! Завтра заголовки буду, меська дольше всех тянул с контарктом!!! Думаете мира ? Нет!!! Это рекорд галактики!!! Мировые рекорды уже переписаны на меську!!!
Будущее нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ» остается неопределенным.
Переговоры между сторонами о продлении контракта, истекающего ближайшим летом, проходят очень сложно.
В парижском клубе стали говорить о том, что 35-летний футболист просто тянет время.
Есть мнение, что после победы на ЧМ-2022 Месси больше склоняется к завершению европейского этапа карьеры.
Аргентинца по-прежнему привлекает вариант с МЛС, где им интересуется «Интер Майами».
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