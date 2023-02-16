Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игнатьев оценил конкуренцию с Дзюбой в «Локомотиве»

    Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал появление в клубе форварда Артема Дзюбы.

    — Появление Артeма Дзюбы как одного из конкурентов на твою позицию как-то дополнительно тебя подстегнуло?

    — Это всегда хорошая мотивация, двигатель вперeд. Артeм — опытный футболист со множеством трофеев. Я воспринял это не только как конкуренцию, могу почерпнуть что-то футбольное у него. Будем работать. Конкуренция — это хорошо.

    • Дзюба подписал контракт с «Локо» до лета.
    • По нему Дзюба будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Овчинников: «Локомотив» отбросил немцев от Москвы и пойдет с Дзюбой в наступление на Берлин» 7
    Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Фурсан» из ОАЭ (5:0), Дзюба вышел в старте и не забил 1
    Дзюба не забил команде из ОАЭ за тайм. Игнатьев вышел на замену и сделал дубль, забив пяткой 2
    Источник: сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11