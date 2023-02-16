Игнатьев оценил конкуренцию с Дзюбой в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал появление в клубе форварда Артема Дзюбы.

— Появление Артeма Дзюбы как одного из конкурентов на твою позицию как-то дополнительно тебя подстегнуло?

— Это всегда хорошая мотивация, двигатель вперeд. Артeм — опытный футболист со множеством трофеев. Я воспринял это не только как конкуренцию, могу почерпнуть что-то футбольное у него. Будем работать. Конкуренция — это хорошо.

Дзюба подписал контракт с «Локо» до лета.

По нему Дзюба будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

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