Лебеденко: «Уровень РПЛ падает уже десять лет»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался об уровне РПЛ.

«Любопытный момент: я ушел из «Терека» в 34 года, и в очередь желающие меня пригласить не выстраивались. Интерес обозначили две команды, но до конкретики не дошло.

Сейчас спрос на возрастных игроков в РПЛ больше, молодых в основу клубов пробивается не так много, что говорит о снижении уровня лиги. Этот процесс длится уже лет десять», – сказал Лебеденко.

39-летний Лебеденко забил 1 гол в 15 матчах сезона РПЛ.

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