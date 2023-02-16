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    Лебеденко: «Уровень РПЛ падает уже десять лет»

    Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался об уровне РПЛ.

    «Любопытный момент: я ушел из «Терека» в 34 года, и в очередь желающие меня пригласить не выстраивались. Интерес обозначили две команды, но до конкретики не дошло.

    Сейчас спрос на возрастных игроков в РПЛ больше, молодых в основу клубов пробивается не так много, что говорит о снижении уровня лиги. Этот процесс длится уже лет десять», – сказал Лебеденко.

    • 39-летний Лебеденко забил 1 гол в 15 матчах сезона РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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