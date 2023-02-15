«Спасибо клубу за понимание». Никита Чернов пропустил старт сбора, чтобы забрать жену из роддома

Защитник «Спартака» Никита Чернов забрал супругу из роддома.
«Забрал малышек из роддома. Эмоции невероятные! Постепенно учимся быть родителями.
Большое спасибо клубу и тренерскому штабу за понимание в такой важный момент. Скоро вернусь в расположение команды», – написал игрок.
- У «Спартака» стартовал последний зимний сбор в Турции.
- 27-летний игрок стоит 1,5 миллиона евро.
- Чернов – воспитанник ЦСКА.
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Источник: телеграм-канал Никиты Чернова