Никита Чернов стал отцом

Осталось совсем немного - стать игроком основного состава. ИМХО: Ольга звучит красивее и солиднее, а Оливия..., будто ингредиент из салата.
У защитника «Спартака» Никиты Чернова родилась дочь. Ее назвали Оливией.
«Самый счастливый +1 в моей жизни. Мы стали папой и мамой!» – написал игрок.
- 27-летний игрок стоит 1,5 миллиона евро.
- Чернов – воспитанник ЦСКА.
- В сезоне РПЛ у Чернова 14 матчей.
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