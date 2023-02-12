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    Никита Чернов стал отцом

    У защитника «Спартака» Никиты Чернова родилась дочь. Ее назвали Оливией.

    «Самый счастливый +1 в моей жизни. Мы стали папой и мамой!» – написал игрок.

    • 27-летний игрок стоит 1,5 миллиона евро.
    • Чернов – воспитанник ЦСКА.
    • В сезоне РПЛ у Чернова 14 матчей.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал Никиты Чернова

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24187

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Осталось совсем немного - стать игроком основного состава. ИМХО: Ольга звучит красивее и солиднее, а Оливия..., будто ингредиент из салата.

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