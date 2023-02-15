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    Акинфеев: «Футбол не смотрю, спортивные новости не читаю»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что в свободное время не следит за спортом.

    — Сейчас стараюсь спортивные новости особо не читать. Думаешь — одну прочитаешь, а по факту начинаешь листать, смотреть… Раз — и незаметно пара часов пролетает. Мне лучше с семьей созвониться. Дома футбол вообще не смотрю — ни наш, ни европейский.

    — Почему так?

    — Может, какое-то перенасыщение спортом, потому что всю жизнь в этом варишься. Когда тебе уже практически 37, старый совсем, думаешь — на фиг тебе этот футбол? Полежи, поспи спокойно!

    — Это с какого-то конкретного момента у вас началось?

    — После того, как ушел из сборной. До этого следил почти за всеми новостями.

    • Игрок всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • Сегодня Акинфеев провел товарищеский матч против «Динамо» (2:1).
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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