Акинфеев: «Футбол не смотрю, спортивные новости не читаю»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что в свободное время не следит за спортом.

— Сейчас стараюсь спортивные новости особо не читать. Думаешь — одну прочитаешь, а по факту начинаешь листать, смотреть… Раз — и незаметно пара часов пролетает. Мне лучше с семьей созвониться. Дома футбол вообще не смотрю — ни наш, ни европейский.

— Почему так?

— Может, какое-то перенасыщение спортом, потому что всю жизнь в этом варишься. Когда тебе уже практически 37, старый совсем, думаешь — на фиг тебе этот футбол? Полежи, поспи спокойно!

— Это с какого-то конкретного момента у вас началось?

— После того, как ушел из сборной. До этого следил почти за всеми новостями.

Игрок всю карьеру проводит в ЦСКА.

Сегодня Акинфеев провел товарищеский матч против «Динамо» (2:1).

Сезон РПЛ возобновится в марте.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!