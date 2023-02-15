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  • Фанаты «Зенита» вывесили баннер у «Газпром Арены» в знак протеста на продажу билетов на вираж

Фанаты «Зенита» вывесили баннер у «Газпром Арены» в знак протеста на продажу билетов на вираж

15 февраля 2023, 18:01
10

Активные болельщики «Зенита» возмутились, что клуб начал продавать в открытом доступе билеты на фанатский вираж. Купить квиток на один из секторов виража можно за 90 рублей.

Вираж «Зенита» перестал заполняться после введения индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID). Понимая, что активные фанаты этой весной ходить на вираж не будут, клуб начал реализацию билетов на эти сектора для всех зрителей.

«Совесть и честь = 90 рублей», – гласит баннер у «Газпром Арены», который появился сегодня ночью.

  • С марта Fan ID будет действовать на всех стадионах РПЛ.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
  • В Кубке России вплоть до финала Fan ID работать не будет.

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Источник: телеграм-канал ZenitCafe
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (10)
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jek718875
1676474452
За 90 руб.,даже я:слепой(в очках),хромой(поясница болит),горбатый(сутулый),безработный(денег тю тю), пошёл бы на стадион
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neveldomha
1676478599
При чем тут совесть, если ты идёшь на стадион болеть за любимую команду. Вот где ваша совесть, граждане фанаты?
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mamba9090909
1676480691
Активные фанаты как собака на сене - сам не гам и другим не дам.
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neim
1676482250
На обиженных воду возят. Возмущайтесь дома, когда жена суп не сварит. Ни кто на вас молиться не собирается, Зенит и без вас чемпион ))).
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Кузьмич на трибуне
1676483895
Всё справедливо. Не хотите ходить вы, и без вас найдутся желающие смотреть футбол. Могли бы выкупить все билеты , на весь сезон, и тогда возмущаться на законном основании, а так ваш акт недовольства мало кому нужен. Весь смысл вашего протеста заключается в том что вы хотите безнаказанно хулиганить, скрывая свои лица и имена. Научитесь уважать закон, и жить по законам, а все американские дикие выходки забудьте.
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sv1969
1676487520
Тут всё без меня сказали!
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Spirit_78
1676501022
Без фанатов ходить на стадион вообще не интересно. Никакой атмосферы, проще дома посмотреть матч.
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ААМ
1676523079
НЕ люблю городских сумасшедших, к коим отношу большинство фанатов. Тот, кому интересен футбол с удовольствием посмотрит его без фанатов, а те, кто приходит на стадион ради бардака на фанатской трибуне , конечно, пострадают. Хожу на футбол с 1947 года , т.е. с 8 лет. Видел 100 и более тысяч зрителей на матчах Зенита в 50--е - 60-е годы прошлого века без фанатов но с людьми, приходившими семьями.
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neim
1676780133
Специально решил попробовать сделать себе карту болельщика. В принципе, трудностей ни каких, но желательно использовать опыт тех, кто подобное уже сделал. А именно: Заранее сделать правильное фото, на светлом фоне, как указано в инструкции по оформлению карты и загрузить его на компьютер (если делаем с телефона, то и грузить ни чего не надо ))). Заполнить заявление на сайте госуслуг, вставить туда фото, отправить. Придёт сообщение на почту, о необходимости посетить МФЦ для подтверждения личности с паспортом. Собственно само заполнение данных работником МФЦ и отправка их на проверку, занимает 10-15 минут. Тут нужно обязательно получить письмо на свою почту о том, что данные приняты и находятся на рассмотрении. В моём случае, работник МФЦ н
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