Фанаты «Зенита» вывесили баннер у «Газпром Арены» в знак протеста на продажу билетов на вираж

Активные болельщики «Зенита» возмутились, что клуб начал продавать в открытом доступе билеты на фанатский вираж. Купить квиток на один из секторов виража можно за 90 рублей.

Вираж «Зенита» перестал заполняться после введения индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID). Понимая, что активные фанаты этой весной ходить на вираж не будут, клуб начал реализацию билетов на эти сектора для всех зрителей.

«Совесть и честь = 90 рублей», – гласит баннер у «Газпром Арены», который появился сегодня ночью.

С марта Fan ID будет действовать на всех стадионах РПЛ.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

В Кубке России вплоть до финала Fan ID работать не будет.

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