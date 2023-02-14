Леандро Фернандес: «Аргентинцы и россияне – братья. Не чувствую между ними больших различий»

Бывший защитник «Динамо» Леонардо Фернандес высказался о России.

— Москва сильно изменилась с той поры, как я здесь играл. Россияне — европейцы, а аргентинцы — латиноамериканцы, но я не чувствую больших различий между людьми. Мне кажется, эти два народа — братья.

Вообще, мне Буэнос-Айрес не нравится, а Москву я люблю, она мне как-то больше по душе — это один из лучших городов Европы. Возможно, я на 50 процентов русский.

— У легионеров часто бывает много забавных историй в России. Вагнер Лав, например, водил машину пьяным и давал взятки полицейским, возвращаясь домой из ночного клуба. Что можете рассказать вы?

— У меня прямо таких историй нет. Могу рассказать, как на дорогах в Москве мне вечно сигналили, даже трамваи! Я часто не понимал: а кто сигналит-то мне? Что я сделал не так? Просто стоишь, ждешь светофор, а сзади сигналят без остановки.

Сумасшедший трафик на дорогах в Москве, эти долгие пробки мне никогда не нравились. Вот единственное, что мне не нравится в этом городе.

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