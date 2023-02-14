Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Леандро Фернандес: «Аргентинцы и россияне – братья. Не чувствую между ними больших различий»

    Бывший защитник «Динамо» Леонардо Фернандес высказался о России.

    — Москва сильно изменилась с той поры, как я здесь играл. Россияне — европейцы, а аргентинцы — латиноамериканцы, но я не чувствую больших различий между людьми. Мне кажется, эти два народа — братья.

    Вообще, мне Буэнос-Айрес не нравится, а Москву я люблю, она мне как-то больше по душе — это один из лучших городов Европы. Возможно, я на 50 процентов русский.

    — У легионеров часто бывает много забавных историй в России. Вагнер Лав, например, водил машину пьяным и давал взятки полицейским, возвращаясь домой из ночного клуба. Что можете рассказать вы?

    — У меня прямо таких историй нет. Могу рассказать, как на дорогах в Москве мне вечно сигналили, даже трамваи! Я часто не понимал: а кто сигналит-то мне? Что я сделал не так? Просто стоишь, ждешь светофор, а сзади сигналят без остановки.

    Сумасшедший трафик на дорогах в Москве, эти долгие пробки мне никогда не нравились. Вот единственное, что мне не нравится в этом городе.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Леандро Фернандес: «Динамо» станет чемпионом России в ближайшие три года» 1
    Умер чемпион СССР-1979 в составе «Спартака» Виктор Самохин 6
    Бывший игрок и тренер «Спартака» Самохин госпитализирован с онкологией 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11