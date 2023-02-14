Леандро Фернандес: «Динамо» станет чемпионом России в ближайшие три года»

Бывший защитник «Динамо» Леонардо Фернандес оценил чемпионские перспективы московского клуба.

— На каком месте было бы «Динамо» в аргентинском чемпионате?

— Сложно сказать, но, думаю, что в топ-3 были бы точно. Почему нет? Но лиги абсолютно разные, безусловно. И климат сильно влияет, и другие мелочи.

— Могли бы вы себе представить, когда еще были действующим футболистом, что «Зенит» устроит такую гегемонию в РПЛ?

— Меня не удивляет, что «Зенит» четыре года подряд становится чемпионом России, ведь они всегда были сильной командой. Важно понимать, что это футбол и все возможно, но рано или поздно их гегемония закончится.

Чемпионство «Динамо» уже очень близко, в ближайшие три года, думаю, они достигнут этого. Вспомните, как долго Аргентина не могла стать чемпионом мира, но они сделали это в Катаре! То же самое произойдет и с «Динамо» совсем скоро.

«Динамо» идет на 4-м месте в РПЛ.

Отставание от топ-3 – 6 очков.

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