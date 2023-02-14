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    Леандро Фернандес: «Динамо» станет чемпионом России в ближайшие три года»

    Бывший защитник «Динамо» Леонардо Фернандес оценил чемпионские перспективы московского клуба.

    — На каком месте было бы «Динамо» в аргентинском чемпионате?

    — Сложно сказать, но, думаю, что в топ-3 были бы точно. Почему нет? Но лиги абсолютно разные, безусловно. И климат сильно влияет, и другие мелочи.

    — Могли бы вы себе представить, когда еще были действующим футболистом, что «Зенит» устроит такую гегемонию в РПЛ?

    — Меня не удивляет, что «Зенит» четыре года подряд становится чемпионом России, ведь они всегда были сильной командой. Важно понимать, что это футбол и все возможно, но рано или поздно их гегемония закончится.

    Чемпионство «Динамо» уже очень близко, в ближайшие три года, думаю, они достигнут этого. Вспомните, как долго Аргентина не могла стать чемпионом мира, но они сделали это в Катаре! То же самое произойдет и с «Динамо» совсем скоро.

    • «Динамо» идет на 4-м месте в РПЛ.
    • Отставание от топ-3 – 6 очков.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4338

      Питерский князь 20 минут назад

      Мне лень такое даже стебать.
      Челрвеку нужна долгая реабелитация.

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