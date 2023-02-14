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  • Нигериец Бенито: «Фанаты «Зенита» ненавидят темнокожих. Там никогда не будет африканцев»

Нигериец Бенито: «Фанаты «Зенита» ненавидят темнокожих. Там никогда не будет африканцев»

14 февраля 2023, 08:59
15

Нигерийский полузащитник киевского «Динамо» Бенито рассказал о расизме, с которым столкнулся во время игры в России.

«Если взять фанатов «Зенита» – они ненавидят темнокожих, вы никогда не увидите там африканцев. Бразильцев – да, аргентинцев – да, но только не африканцев. Их фанаты унижают нас, это просто зло.

Ужасный случай был в Тамбове. Мы играли матч, и какой-то наш фанат позволял себе кричать в мою сторону расистские оскорбления. Представьте себе, на своего же игрока.

У меня не укладывалось это в голове. Что самое интересное, на Украине у меня не было таких случаев. Здесь практически все иностранцы чувствуют себя комфортно. В «Динамо» даже многие украинцы говорят по-английски, тебе есть с кем пообщаться.

А касательно России – лучше промолчу», – сказал Бенито в интервью клубной пресс-службе.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Зенит
Комментарии (15)
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ilichkadr
1676355345
"Если взять фанатов «Зенита» – они ненавидят темнокожих"? Вот откуда он это взял? В Тамбове в уши надуло?
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nik55
1676357806
в зените любят только пид-расов
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Таврида
1676358167
"Что самое интересное(дац подача в бочину) на Украине у меня не было таких случаев. Здесь практически все иностранцы (хренась по затылку) чувствуют себя комфортно. А касательно России (тыдыщ поджопник)– лучше промолчу" - сказал Бенито в совместном интервью клубной пресс-службе киевского «Динамо» и батальона «Кракен».
Ответить
alp
1676360233
дебил какой то...
Ответить
alefreddy
1676360290
под дулом пистолета интервью давал
Ответить
Давид59
1676361635
Человек явно не большого ума. Опрвергать даже не охота. Пусть Малком да Барриос с Венделом с ним подискутируют. Если будет желание. Только одно скажу. Очень странно говорить о темнокожих, имея ввиду только Африку. А с других континентов как они называются?
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_Marqella_
1676361695
любят не любят,ромашку устроил...Игрок Тамбова одним словом...где его нашли такого?
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Taps
1676364885
Н е г р ы должны жить в Африке.
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Азбука
1676366135
Ладно зенитовские бразильцы большей частью мулаты, но колумбийцы Барриос и Кассьерра не светлее африканцев уж точно. Или, чтобы считаться полноценным чернокожим, нужно быть обязательно из Африки? Вообще-то, чтобы обвинять Зенит в отсутствии чернокожих футболистов, предъява опоздала лет на десять и может прокатить только в Киеве.
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Дядя Серёжа
1676368224
Ну коленки точно никто гнуть не будет...хоть в Тамбове, хоть... где
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