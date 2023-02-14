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    Нигериец Бенито: «Фанаты «Зенита» ненавидят темнокожих. Там никогда не будет африканцев»

    Нигерийский полузащитник киевского «Динамо» Бенито рассказал о расизме, с которым столкнулся во время игры в России.

    «Если взять фанатов «Зенита» – они ненавидят темнокожих, вы никогда не увидите там африканцев. Бразильцев – да, аргентинцев – да, но только не африканцев. Их фанаты унижают нас, это просто зло.

    Ужасный случай был в Тамбове. Мы играли матч, и какой-то наш фанат позволял себе кричать в мою сторону расистские оскорбления. Представьте себе, на своего же игрока.

    У меня не укладывалось это в голове. Что самое интересное, на Украине у меня не было таких случаев. Здесь практически все иностранцы чувствуют себя комфортно. В «Динамо» даже многие украинцы говорят по-английски, тебе есть с кем пообщаться.

    А касательно России – лучше промолчу», – сказал Бенито в интервью клубной пресс-службе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5331

      _Marqella_ 39 минут назад

      любят не любят,ромашку устроил...Игрок Тамбова одним словом...где его нашли такого?

      1
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      Рейтинг: +6194

      Давид59 40 минут назад

      Человек явно не большого ума. Опрвергать даже не охота. Пусть Малком да Барриос с Венделом с ним подискутируют. Если будет желание. Только одно скажу. Очень странно говорить о темнокожих, имея ввиду только Африку. А с других континентов как они называются?

      1
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      Рейтинг: +2034

      alefreddy 1 час назад

      под дулом пистолета интервью давал

      0
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      Рейтинг: +11189

      alp 1 час назад

      дебил какой то...

      1
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      Рейтинг: +4338

      Питерский князь 1 час назад

      Без комментариев, это Киев.
      Они уже подчти Кремль взяли.
      :))))

      1
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      Рейтинг: +721

      Таврида 1 час назад

      "Что самое интересное(дац подача в бочину) на Украине у меня не было таких случаев. Здесь практически все иностранцы (хренась по затылку) чувствуют себя комфортно. А касательно России (тыдыщ поджопник)– лучше промолчу" - сказал Бенито в совместном интервью клубной пресс-службе киевского «Динамо» и батальона «Кракен».

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      Рейтинг: +7951

      nik55 1 час назад

      в зените любят только пид-расов

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      Рейтинг: +11189

      alp > nik55 1 час назад

      вроде тебя, троллить

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      Рейтинг: +17033

      Barmaleushka > nik55 24 минуты назад

      Пид-расы ненавидят Зенит . И ты , на своём примере это регулярно подтверждаешь .

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      Рейтинг: +27

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      В Зените не любят толерантных. А на цвет кожи им начхать. Не виноваты в том, что африканцев из под носа уводят в Спартак. Гыгыгы

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      Рейтинг: +17656

      ilichkadr 2 часа назад

      "Если взять фанатов «Зенита» – они ненавидят темнокожих"?
      Вот откуда он это взял? В Тамбове в уши надуло?

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