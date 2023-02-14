Нигериец Бенито: «Фанаты «Зенита» ненавидят темнокожих. Там никогда не будет африканцев»

Нигерийский полузащитник киевского «Динамо» Бенито рассказал о расизме, с которым столкнулся во время игры в России.

«Если взять фанатов «Зенита» – они ненавидят темнокожих, вы никогда не увидите там африканцев. Бразильцев – да, аргентинцев – да, но только не африканцев. Их фанаты унижают нас, это просто зло.

Ужасный случай был в Тамбове. Мы играли матч, и какой-то наш фанат позволял себе кричать в мою сторону расистские оскорбления. Представьте себе, на своего же игрока.

У меня не укладывалось это в голове. Что самое интересное, на Украине у меня не было таких случаев. Здесь практически все иностранцы чувствуют себя комфортно. В «Динамо» даже многие украинцы говорят по-английски, тебе есть с кем пообщаться.

А касательно России – лучше промолчу», – сказал Бенито в интервью клубной пресс-службе.

Бенито играл за «Тамбов» с 2018 по 2019-й год.

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