Два главных претендента на «Золотой мяч»-2023 по версии Goal играют в одном клубе

Портал Goal представил обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023.
В рейтинге лидирует нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Его одноклубник Килиан Мбаппе занимает второе место.
Экс-полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия расположился на восьмой строчке.
Топ-10 главных претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal:
- Лионель Месси («ПСЖ»)
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
- Роберт Левандовски («Барселона»)
- Неймар («ПСЖ»)
- Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»)
- Винисиус («Реал»)
- Хвича Кварацхелия («Наполи»)
- Виктор Осимхен («Наполи»)
- Джамал Мусиала («Бавария»)
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Источник: Goal