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    Два главных претендента на «Золотой мяч»-2023 по версии Goal играют в одном клубе

    Портал Goal представил обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023.

    В рейтинге лидирует нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Его одноклубник Килиан Мбаппе занимает второе место.

    Экс-полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия расположился на восьмой строчке.

    Топ-10 главных претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal:

    1. Лионель Месси («ПСЖ»)
    2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
    3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
    4. Роберт Левандовски («Барселона»)
    5. Неймар («ПСЖ»)
    6. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»)
    7. Винисиус («Реал»)
    8. Хвича Кварацхелия («Наполи»)
    9. Виктор Осимхен («Наполи»)
    10. Джамал Мусиала («Бавария»)

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    Источник: Goal

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