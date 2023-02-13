Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чемпион мира-2002 Эдмилсон: «Российский футбол такой же техничный, как бразильский»

    Экс-игрок сборной Бразилии и чемпион мира 2002 года Эдмилсон сравнил российский и бразильский футбол.

    «В России много футболистов, которые в будущем могут стать мировыми звездами. Российский футбол, как и бразильский — это техничный футбол.

    Я знаю много бразильцев, которые играли в российских клубах. Им не было сложно здесь, не нужно было долго привыкать, потому что основная сторона российского футбола — это техника», – сказал Эдмилсон.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Адиев против приглашения россиян в сборную Казахстана: «Не будем никому раздавать паспорта»
    Стало известно, кто уговорил Карпина не возглавлять сборную Армении
    Акинфеев – о Мариборе-2009: «Тупой гол в Москве все перечеркнул. Должны были 4-5 забивать» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:24
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1656

      vmonomah17 1 час назад

      Сколько им платят, чтобы они несли такую ересь?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11