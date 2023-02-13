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  • Чемпион мира-2002 Эдмилсон: «Российский футбол такой же техничный, как бразильский»

Чемпион мира-2002 Эдмилсон: «Российский футбол такой же техничный, как бразильский»

13 февраля 2023, 19:24
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Экс-игрок сборной Бразилии и чемпион мира 2002 года Эдмилсон сравнил российский и бразильский футбол.

«В России много футболистов, которые в будущем могут стать мировыми звездами. Российский футбол, как и бразильский — это техничный футбол.

Я знаю много бразильцев, которые играли в российских клубах. Им не было сложно здесь, не нужно было долго привыкать, потому что основная сторона российского футбола — это техника», – сказал Эдмилсон.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (1)
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vmonomah17
1676308476
Сколько им платят, чтобы они несли такую ересь?
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