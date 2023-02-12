Леандро Фернандес: «Я был в шоке, когда узнал о попадании Кокорина в тюрьму»

нельзя бить облаченных властью и деньгами стулом. вот водилу можно и прочих работяг.
вот работягу кто бы держал на больничном 45 суток, для того чтоб получилось тяжкий вред здоровью!
Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес был удивлен, когда его партнер по московскому клубу Александр Кокорин оказался в тюрьме.
«Знаю, что произошло с Кокориным. Я был просто в шоке, когда узнал, что он попал в тюрьму. Но, к сожалению, такое случается в жизни», – сказал аргентинец.
- 8 октября 2018-го Кокорин вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избили сначала водителя «Первого канала», а затем главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.
- Все трое в итоге получили по полтора года колонии общего режима.
- Кокорин после выхода из тюрьмы подписал контракт с «Сочи». Затем он он поиграл за «Спартак» и «Фиорентину», а сейчас выступает на Кипре за «Арис».
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!