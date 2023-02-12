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    Леандро Фернандес: «Я был в шоке, когда узнал о попадании Кокорина в тюрьму»

    Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес был удивлен, когда его партнер по московскому клубу Александр Кокорин оказался в тюрьме.

    «Знаю, что произошло с Кокориным. Я был просто в шоке, когда узнал, что он попал в тюрьму. Но, к сожалению, такое случается в жизни», – сказал аргентинец.

    • 8 октября 2018-го Кокорин вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избили сначала водителя «Первого канала», а затем главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.
    • Все трое в итоге получили по полтора года колонии общего режима.
    • Кокорин после выхода из тюрьмы подписал контракт с «Сочи». Затем он он поиграл за «Спартак» и «Фиорентину», а сейчас выступает на Кипре за «Арис».

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.02.2023 21:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3593

      Ziklop 1 час назад

      нельзя бить облаченных властью и деньгами стулом. вот водилу можно и прочих работяг.
      вот работягу кто бы держал на больничном 45 суток, для того чтоб получилось тяжкий вред здоровью!

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