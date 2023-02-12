Леандро Фернандес: «Я был в шоке, когда узнал о попадании Кокорина в тюрьму»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес был удивлен, когда его партнер по московскому клубу Александр Кокорин оказался в тюрьме.

«Знаю, что произошло с Кокориным. Я был просто в шоке, когда узнал, что он попал в тюрьму. Но, к сожалению, такое случается в жизни», – сказал аргентинец.

8 октября 2018-го Кокорин вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избили сначала водителя «Первого канала», а затем главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.

Все трое в итоге получили по полтора года колонии общего режима.

Кокорин после выхода из тюрьмы подписал контракт с «Сочи». Затем он он поиграл за «Спартак» и «Фиорентину», а сейчас выступает на Кипре за «Арис».

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