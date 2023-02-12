За экс-игрока ЦСКА Бийола предложили 25 миллионов

Футбольный агент Роберт Чибеж сообщил об интересе к своему клиенту Яке Бийолу в АПЛ. Словенец сейчас в «Удинезе».

— Мы разговариваем с одним клубом английской Премьер-лиги, они предлагают за Яку 25 миллионов евро со всеми бонусами. Мы ответили, что лучше будет подождать до лета, но его просматривают и другие топ-клубы из Англии, Германии. Мы никуда не спешим, Бийол отлично чувствует себя в «Удинезе».

— Если бы российский клуб предложил 25 миллионов за Яку, он бы вернулся?

— А какой клуб сейчас может заплатить 25 миллионов? Возможно, только «Зенит».

«Удинезе» летом купил Бийола у ЦСКА за 4 миллиона евро.

В сезоне Серии А у Бийола 18 матчей, 3 гола, ассист.

Футболист выигрывал с ЦСКА Суперкубок России.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!