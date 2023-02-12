От «Ботева» отписалось 40 процентов аудитории после ухода Прокопа

Российский футболист Прокоп (Михаил Прокопьев) несколько дней назад покинул болгарский «Ботев».

После этого телеграм-канал болгар потерял 40 процентов подписчиков. Сейчас его аудитория составляет 1548 человек.

Суммарно от «Ботева» отписалось более 1000 человек.

Прокоп – воспитанник «Зенита».

Он перешел в «Ботев» в октябре 2022 года из медиаклуба «Амкал».

«Ботев» выступает в высшем болгарском дивизионе.

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