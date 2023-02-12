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    От «Ботева» отписалось 40 процентов аудитории после ухода Прокопа

    Российский футболист Прокоп (Михаил Прокопьев) несколько дней назад покинул болгарский «Ботев».

    После этого телеграм-канал болгар потерял 40 процентов подписчиков. Сейчас его аудитория составляет 1548 человек.

    Суммарно от «Ботева» отписалось более 1000 человек.

    • Прокоп – воспитанник «Зенита».
    • Он перешел в «Ботев» в октябре 2022 года из медиаклуба «Амкал».
    • «Ботев» выступает в высшем болгарском дивизионе.

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    Источник: телеграм-канал «Крысева»

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