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    Сычевой: «Легионеры у нас в гостях, поэтому должны учить наш язык»

    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой считает, что легионеры РПЛ должны учить русский язык.

    – Испанский начал понимать после игры с многочисленными латиноамериканцами?

    – Пару слов знаю, но за ними не поспеть, потому что они очень быстро говорят. Даже нашему переводчику, наверное, было сложно их понимать.

    – Зато в «Крыльях» легионеры учат русский язык, даже голландец Гленн Бейл пытается говорить и вести телеграм-канал на русском.

    – Это правильно, так и надо. Они же приехали в Россию, они у нас в гостях, поэтому они должны учить наш язык. В Европе же русские игроки учат язык страны, в которую приезжают играть. Так же и здесь должно быть. Это норма.

    • Сычевой с 14 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • «Крылья Советов» купили Сычевого у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: Metaratings

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    11.02.2023 23:21
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