Сычевой: «Легионеры у нас в гостях, поэтому должны учить наш язык»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой считает, что легионеры РПЛ должны учить русский язык.

– Испанский начал понимать после игры с многочисленными латиноамериканцами?

– Пару слов знаю, но за ними не поспеть, потому что они очень быстро говорят. Даже нашему переводчику, наверное, было сложно их понимать.

– Зато в «Крыльях» легионеры учат русский язык, даже голландец Гленн Бейл пытается говорить и вести телеграм-канал на русском.

– Это правильно, так и надо. Они же приехали в Россию, они у нас в гостях, поэтому они должны учить наш язык. В Европе же русские игроки учат язык страны, в которую приезжают играть. Так же и здесь должно быть. Это норма.

Сычевой с 14 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

«Крылья Советов» купили Сычевого у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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