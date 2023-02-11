Эмир Катара хочет одновременно владеть «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани заинтересован в приобретении «Манчестер Юнайтед».

Он хочет одновременно владеть двумя клубами – «ПСЖ» и «МЮ».

Правилами УЕФА запрещено, чтобы в одном турнире встречались две команды, у которых один владелец. Подобная ситуация может случиться в еврокубках.

Катарский эмир намерен доказать УЕФА, что каждый клуб будет контролироваться отдельной организацией.

Аль Тани будет ссылаться на прецедент с компанией Red Bull, которая является конечным собственником «Зальцбурга» и «Лейпцига».

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