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    Эмир Катара хочет одновременно владеть «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»

    Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани заинтересован в приобретении «Манчестер Юнайтед».

    Он хочет одновременно владеть двумя клубами – «ПСЖ» и «МЮ».

    Правилами УЕФА запрещено, чтобы в одном турнире встречались две команды, у которых один владелец. Подобная ситуация может случиться в еврокубках.

    Катарский эмир намерен доказать УЕФА, что каждый клуб будет контролироваться отдельной организацией.

    Аль Тани будет ссылаться на прецедент с компанией Red Bull, которая является конечным собственником «Зальцбурга» и «Лейпцига».

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    Источник: The Guardian

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