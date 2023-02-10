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    Гвардиола ответил, есть ли риск его ухода из «Манчестер Сити» на фоне обвинений от АПЛ

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола исключил свой уход с занимаемого поста в ближайшее время.

    • АПЛ обвинила клуб в несоблюдении 100+ финансовых правил за период с сезона-2009/10.
    • Теперь «Сити» могут лишить трофеев.
    • Также не исключено, что команда опустится ниже 4-го по силе дивизиона Англии.

    «Я не сдвинусь с этого места, уверяю вас. Хочу остаться больше чем когда-либо. Будем защищаться от этих обвинений», – заявил Гвардиола.

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    Источник: Manchester Evening News

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    Сегодня, 19:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2186

      Maxi_7 27 минут назад

      Говорит чтобы игроков успокоить и настроить на результат, потому что прекрасно понимает, если сказать сейчас, что всё будет зависеть от результатов расследования, команда будет в подвешенном состоянии и многие игроки потеряют веру и в команду и в тренера, который сидит на лыжах на низком старте.
      А в реальности так и есть. Если Сити опустят в 4й дивизион, естественно Пепка свалит моментально.

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      Рейтинг: +1899

      jek718875 > Maxi_7 13 минут назад

      Пепка патриот команды, будет выводить их из 4 дивизиона в Премьер-лигу

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