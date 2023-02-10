Гвардиола ответил, есть ли риск его ухода из «Манчестер Сити» на фоне обвинений от АПЛ

Говорит чтобы игроков успокоить и настроить на результат, потому что прекрасно понимает, если сказать сейчас, что всё будет зависеть от результатов расследования, команда будет в подвешенном состоянии и многие игроки потеряют веру и в команду и в тренера, который сидит на лыжах на низком старте.
А в реальности так и есть. Если Сити опустят в 4й дивизион, естественно Пепка свалит моментально.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола исключил свой уход с занимаемого поста в ближайшее время.
- АПЛ обвинила клуб в несоблюдении 100+ финансовых правил за период с сезона-2009/10.
- Теперь «Сити» могут лишить трофеев.
- Также не исключено, что команда опустится ниже 4-го по силе дивизиона Англии.
«Я не сдвинусь с этого места, уверяю вас. Хочу остаться больше чем когда-либо. Будем защищаться от этих обвинений», – заявил Гвардиола.
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