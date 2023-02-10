Гвардиола ответил, есть ли риск его ухода из «Манчестер Сити» на фоне обвинений от АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола исключил свой уход с занимаемого поста в ближайшее время.

АПЛ обвинила клуб в несоблюдении 100+ финансовых правил за период с сезона-2009/10.

Теперь «Сити» могут лишить трофеев.

Также не исключено, что команда опустится ниже 4-го по силе дивизиона Англии.

«Я не сдвинусь с этого места, уверяю вас. Хочу остаться больше чем когда-либо. Будем защищаться от этих обвинений», – заявил Гвардиола.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!