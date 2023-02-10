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    Месси помог пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

    Футболист сборной Турции Мерих Демирал рассказал, что Лионель Месси пожертвовал футболку с автографом на благотворительный аукцион.

    Вырученные деньги пойдут пострадавшим от землетрясения.

    Также сообщается, что аргентинец передал 3,5 миллиона евро для Турции и Сирии.

    • Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля на юго-востоке Турции.
    • Погибли более 19 тысяч человек, почти 78 тысяч получили ранения.
    • В Сирии погибли 1347 человек, пострадали свыше 2 тысяч.

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    Источник: твиттер Мериха Демирала

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