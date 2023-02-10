Экс-игрок ЦСКА Жо ушел из саудовского клуба спустя шесть дней после после перехода

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Бывший нападающий ЦСКА Жо покинул свой новый клуб спустя шесть дней после перехода.
25 января бразилец подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Джабалайн», а спустя шесть дней покинул команду. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Жо успел сыграть за новый клуб. 25 минут без результативных действий.
- Жо выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 годы.
- Он забил 44 гола в 77 матчах.
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