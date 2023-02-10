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    Экс-игрок ЦСКА Жо ушел из саудовского клуба спустя шесть дней после после перехода

    Бывший нападающий ЦСКА Жо покинул свой новый клуб спустя шесть дней после перехода.

    25 января бразилец подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Джабалайн», а спустя шесть дней покинул команду. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

    Жо успел сыграть за новый клуб. 25 минут без результативных действий.

    • Жо выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 годы.
    • Он забил 44 гола в 77 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      kjhjkhgjh 21 минуту назад

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