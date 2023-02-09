Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Во Франции мужчина выдавал себя за отца Мбаппе, чтобы получить вид на жительство

Во Франции мужчина выдавал себя за отца Мбаппе, чтобы получить вид на жительство

9 февраля 2023, 23:51
2

Во Франции осудили 48-летнего мужчину, который мошенническим путем пытался сделать нужные документы.

Он хотел оформить вид на жительство для семейной пары из Алжира, выдавая себя за Уилфрида Мбаппе – отца нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Злоумышленник использовал известное имя, общаясь по телефону и при электронной переписке.

Суд приговорил мужчину к десяти месяцам тюрьмы, хоть он и раскаялся в содеянном.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году 7
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
Мбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи» 1
Источник: Le Parisien
Франция. Лига 1 ПСЖ Франция Мбаппе Килиан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ArReal
1675976541
гениально)
Ответить
ItalianFootball
1676012502
Чё не папа Макрона сразу ?
Ответить
Главные новости
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
4
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
1
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
4
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
15
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
27
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
9
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
9
Все новости
Все новости
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
2
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
8
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
11:58
2
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
11
Бензема хотел вернуться в родной клуб на контракт без зарплаты, но саудовцы его не отпустили
10:38
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
Вчера, 19:48
4
Головин прокомментировал волевую победу «Монако» над «ПСЖ»
Вчера, 15:34
Экс-игрок «ПСЖ» объяснил, почему Хвича заслужил «Золотой мяч»
Вчера, 13:45
Во Франции указали на уязвимость Сафонова
Вчера, 12:40
14
Погребняк дал совет Головину по возвращению в Россию
Вчера, 11:36
1
У Сафонова в новом сезоне Лиги 1 пропущенных голов вдвое больше, чем сейвов
Вчера, 11:15
ФотоСафонов – худший игрок матча «ПСЖ» – «Монако» по версии WhoScored
Вчера, 10:00
3
Тренер «Монако» сделал заявление о будущем Головина в клубе
Вчера, 09:37
1
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
Вчера, 01:45
4
Сафонов пропустил во всех 5 матчах сезона
Вчера, 00:53
5
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
Вчера, 00:01
15
Фото«ПСЖ» продлил контракты с Луисом Энрике и пятью футболистами
4 сентября
Фото«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
4 сентября
9
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
4 сентября
9
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
4 сентября
22
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
4 сентября
6
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
4 сентября
3
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
3 сентября
2
В «ПСЖ» приняли решение по будущему Хвичи
3 сентября
2
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
3 сентября
1
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
3 сентября
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+