Во Франции мужчина выдавал себя за отца Мбаппе, чтобы получить вид на жительство

Во Франции осудили 48-летнего мужчину, который мошенническим путем пытался сделать нужные документы.
Он хотел оформить вид на жительство для семейной пары из Алжира, выдавая себя за Уилфрида Мбаппе – отца нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Злоумышленник использовал известное имя, общаясь по телефону и при электронной переписке.
Суд приговорил мужчину к десяти месяцам тюрьмы, хоть он и раскаялся в содеянном.
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Источник: Le Parisien