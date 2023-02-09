Уткин прокомментировал переход Дзюбы в «Локомотив»

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о трансфере нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«В России это важнейшее событие недели. Перейди Дзюба в «Торпедо», там пришлось бы значительно больше бегать, значительно больше толкаться и быть так называемым тащером. В «Локомотиве» можно ограничиться, скорее всего так и будет, более локальной ролью.

Почему Дзюба долго не мог найти себе новый клуб? Потому что у Артема нет нормального представителя. Если не ошибаюсь, после чемпионата мира он сменил уже пять агентов.

Видимо, решил, что справится сам. Но, честно говоря, не справился», – заявил Уткин.

Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локо».

Он выбрал 7-й игровой номер.

Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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