Уткин прокомментировал переход Дзюбы в «Локомотив»

"Видимо, решил, что справится сам. Но, честно говоря, не справился" - ну почему же, все видели - хорошо и "сам справляется" )))
Журналист и блогер Василий Уткин высказался о трансфере нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».
«В России это важнейшее событие недели. Перейди Дзюба в «Торпедо», там пришлось бы значительно больше бегать, значительно больше толкаться и быть так называемым тащером. В «Локомотиве» можно ограничиться, скорее всего так и будет, более локальной ролью.
Почему Дзюба долго не мог найти себе новый клуб? Потому что у Артема нет нормального представителя. Если не ошибаюсь, после чемпионата мира он сменил уже пять агентов.
Видимо, решил, что справится сам. Но, честно говоря, не справился», – заявил Уткин.
- Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локо».
- Он выбрал 7-й игровой номер.
- Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.
Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много
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