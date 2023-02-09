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    Уткин прокомментировал переход Дзюбы в «Локомотив»

    Журналист и блогер Василий Уткин высказался о трансфере нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

    «В России это важнейшее событие недели. Перейди Дзюба в «Торпедо», там пришлось бы значительно больше бегать, значительно больше толкаться и быть так называемым тащером. В «Локомотиве» можно ограничиться, скорее всего так и будет, более локальной ролью.

    Почему Дзюба долго не мог найти себе новый клуб? Потому что у Артема нет нормального представителя. Если не ошибаюсь, после чемпионата мира он сменил уже пять агентов.

    Видимо, решил, что справится сам. Но, честно говоря, не справился», – заявил Уткин.

    • Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локо».
    • Он выбрал 7-й игровой номер.
    • Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.

    Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    09.02.2023 23:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20402

      Persona_non_Grata 53 минуты назад

      "Видимо, решил, что справится сам. Но, честно говоря, не справился" - ну почему же, все видели - хорошо и "сам справляется" )))

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