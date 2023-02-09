Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Канчельскис: «Детский футбол в России умер»

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис рассказал о состоянии детского футбола в России.

    «В «Зените» не играют молодые? При чeм здесь Семак и «Зенит», если нет достойных футболистов, которые могут конкурировать? Насколько я знаю, в клубе занимаются академией. Но у них нет тех футболистов, которые могли бы конкурировать с теми, кто есть в первой команде.

    Вы хотите и рыбку поймать, и это, и то? Так не бывает. Академия должна работать. У нас сейчас нет хороших академий. Не выпускают, как раньше выпускали. У нас всe разрушилось. Поймите, у нас нет детского футбола — он умер. Была история, традиции и система — всe, нет ничего.

    Детский футбол умер. У нас водят детей на футбол и тренерам начинают «пихать» и рассказывать, как нужно играть, на какой позиции должен играть мальчик.

    Но у нас много кто занимается популизмом и рассказывает сказки. Вот и сказочники наговорились, что у нас всe великолепно», — сказал Канчельскис.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Карпин: «Почему не вызываю Головина? Как мне его после «ПСЖ» мотивировать непонятно на что?»
    Верховный суд РФ отказался отменять Fan ID 5
    Слуцкий – Карпину: «Тренерская карьера – вообще непонятно, куда занесeт: может на «Матч ТВ», а может в «Спартак» 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:57
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +488

      ПалкоВводецъ (returned) 42 секунды назад

      А всё потому, что в эти академии и школы принимают не по призванию, а по толщине кошелька. И далеко не каждый может обеспечить эту учёбу. Да и дети у нас вместо того, чтобы зимой играть в коробке в хоккей, а летом во дворе мяч гонять, предпочитают гонять шары в портках, просиживая за гаджетами сутки напролёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +880

      Спартач80 14 минут назад

      Эта мразь мне напоминает болел Зенита,на Бомбардире-такое же чмо,которое бесполезно,но с тааааким пафосом...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12093

      BRO_football 38 минут назад

      Даже футбольный бан России не дал толчок к развитию детского футбола. Легионеры как играли, так и играют, да ещё и новые приходят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11757

      R_a_i_n 51 минуту назад

      Как может умереть то, что никогда не рождалось?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +621

      egor tikhonov > R_a_i_n 22 минуты назад

      ещё как рождалось..бабло всё выродило(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11757

      R_a_i_n > egor tikhonov 15 минут назад

      например?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100977

      sv1969 > R_a_i_n 8 минут назад

      Ну разве поколение Карпина было плохим? Про Союз молчу!Там много рождалось!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11