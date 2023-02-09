Канчельскис: «Детский футбол в России умер»

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис рассказал о состоянии детского футбола в России.

«В «Зените» не играют молодые? При чeм здесь Семак и «Зенит», если нет достойных футболистов, которые могут конкурировать? Насколько я знаю, в клубе занимаются академией. Но у них нет тех футболистов, которые могли бы конкурировать с теми, кто есть в первой команде.

Вы хотите и рыбку поймать, и это, и то? Так не бывает. Академия должна работать. У нас сейчас нет хороших академий. Не выпускают, как раньше выпускали. У нас всe разрушилось. Поймите, у нас нет детского футбола — он умер. Была история, традиции и система — всe, нет ничего.

Детский футбол умер. У нас водят детей на футбол и тренерам начинают «пихать» и рассказывать, как нужно играть, на какой позиции должен играть мальчик.

Но у нас много кто занимается популизмом и рассказывает сказки. Вот и сказочники наговорились, что у нас всe великолепно», — сказал Канчельскис.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!