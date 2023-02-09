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Канчельскис: «Детский футбол в России умер»

9 февраля 2023, 18:57
15

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис рассказал о состоянии детского футбола в России.

«В «Зените» не играют молодые? При чeм здесь Семак и «Зенит», если нет достойных футболистов, которые могут конкурировать? Насколько я знаю, в клубе занимаются академией. Но у них нет тех футболистов, которые могли бы конкурировать с теми, кто есть в первой команде.

Вы хотите и рыбку поймать, и это, и то? Так не бывает. Академия должна работать. У нас сейчас нет хороших академий. Не выпускают, как раньше выпускали. У нас всe разрушилось. Поймите, у нас нет детского футбола — он умер. Была история, традиции и система — всe, нет ничего.

Детский футбол умер. У нас водят детей на футбол и тренерам начинают «пихать» и рассказывать, как нужно играть, на какой позиции должен играть мальчик.

Но у нас много кто занимается популизмом и рассказывает сказки. Вот и сказочники наговорились, что у нас всe великолепно», — сказал Канчельскис.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Канчельскис Андрей
Комментарии (15)
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R_a_i_n
1675958512
Как может умереть то, что никогда не рождалось?
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BRO_football
1675959296
Даже футбольный бан России не дал толчок к развитию детского футбола. Легионеры как играли, так и играют, да ещё и новые приходят.
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ArReal
1675961866
но деньги на его развитие по-прежнему куда- то деваются)
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SPACE TRUCKIN
1675961886
где "Кожаный мяч"? где "Золотая шайба"? я родом из маленького зауральского городка - сколько помню - в детстве все пацаны играли в футбол и хоккей...проводили чемпионаты города между школами,на взрослом уровне - между предприятиями...везде и всегда было полно желающих...лет 15 назад всё куда то испарилось...детские команды остались,но,в сравнении 25-30-летней давностью,их практически нет...думаю,это суровые реалии современности - очень много развлечений для юных и молодых,которые можно получить и не вставая с дивана в общем то...
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Persona_non_Grata
1675962944
К сожалению у нас умер не только детский футбол ... ((( Куда ни глянь - реформы, реформы, реформы, а после них - ...... (((
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portero
1675965468
Одной академии мало на такой город, их должно быть хотя бы штук 15..... вон в Барселоне у мальчишек в каждой возрастной группе по 20 000 играет, у малышей 7 на 7 играют, 63 группы по 20 команд, а у нас что???? Откуда юноши возьмутся если выбирают парнишек за бабосы родителей....
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Январь 59
1675966528
Не знаю как в других регионах России, но на Кубани нет проблем с детским футболом. Только в Краснодаре футбольных школ в каждом районе вполне достаточно. Не говоря про Академию ФК Краснодар и СДЮСШОР. Начальных детских футбольных школ только от ФК Краснодар, почти в каждом районе края. Турниров зимних и летних хоть отбавляй. Вы говорите про воспитанников, которые играют в основе РПЛ, а Сафонов(первый вратарь сборной) , а Уткин и Комличенко в Ростове, а Фомин в Динамо? А Шапи и Бородин в командах Израиля? А Вратарь Сочи Д.Адамов? А Волков, Литвинов, Черников, Сперцян, Кашкаров. Это только первые выпускники трех последних лет Академии, я уже на вскидку на полный состав назвал. Причем добрая половина прошла через сборную России. Я понимаю ,
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САДЫЧОК
1675974900
...Потому что , отбор идет по принципу атлеты ! Сдал нормативы идешь дальше -им не важны таланты и самое важное - они не хотят учить !
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