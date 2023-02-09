Кавазашвили потребовал от РФС установить новый лимит с двумя легионерами в заявке

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили призвал установить новый лимит на легионеров в РПЛ.

«РФС, установите новый лимит на легионеров — 2-3 иностранца в заявке. Я требую этого! У «Анжи» была звезда Это'О за 20 миллионов евро. Это безумные деньги! Махачкала каждый раз собиралась на его матчи, полные стадионы были, съезжались со всей республики. Еще Роберто Карлос там играл, и наши молодые обучались у них.

В «Спартаке» был Алекс, в «Зените» — Халк и хватает буквально два или три иностранца для команды, больше и не надо. Надо брать качественных легионеров, а не как сейчас — куча мала в составах с этими зарубежными «футболистами».

Слава богу, что ввели санкции против нашего футбола — нам дают возможность максимально отстраниться от иностранцев и повернуться лицом к нашим игрокам. Это касается и тренеров!», — заявил Кавазашвили.

Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.

Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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