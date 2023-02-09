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    Кавазашвили потребовал от РФС установить новый лимит с двумя легионерами в заявке

    Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили призвал установить новый лимит на легионеров в РПЛ.

    «РФС, установите новый лимит на легионеров — 2-3 иностранца в заявке. Я требую этого! У «Анжи» была звезда Это'О за 20 миллионов евро. Это безумные деньги! Махачкала каждый раз собиралась на его матчи, полные стадионы были, съезжались со всей республики. Еще Роберто Карлос там играл, и наши молодые обучались у них.

    В «Спартаке» был Алекс, в «Зените» — Халк и хватает буквально два или три иностранца для команды, больше и не надо. Надо брать качественных легионеров, а не как сейчас — куча мала в составах с этими зарубежными «футболистами».

    Слава богу, что ввели санкции против нашего футбола — нам дают возможность максимально отстраниться от иностранцев и повернуться лицом к нашим игрокам. Это касается и тренеров!», — заявил Кавазашвили.

    • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
    • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1709

      Красногвардейчик 52 минуты назад

      Анзор!!! Ты Зенит хочешь убить?!!!!

      1
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      Рейтинг: +168

      Рыло свина 1 час назад

      в такое время надо сокращать, но когда из края в крайность тоже ненормально.
      договора уже заключены, постепенно надо закручивать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100977

      sv1969 > Рыло свина 4 минуты назад

      Да пох на контракты! Там не смотрят на правила! Анзор главное забыл сказать!Это потолок зрЯплат! Иначе без толку все!

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      Рейтинг: +5293

      neim 1 час назад

      Анзор конечно насчёт лимита прав, но где наученные иностранцами молодые игроки и где сейчас Анжи ?

      1
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      Рейтинг: +5777

      AtticusFinch 1 час назад

      У Анжи говорит был Это'О и ещё Роберто Карлос там играл))))А ещё забыл про Жуселея, Самба, Буссуфа,Карсела-Гонсалес, Ласина Траоре, и Жао Карлоса - не говоря про Жиркова и Денисова, которых к молодым не припишешь)

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      Рейтинг: +5777

      AtticusFinch 1 час назад

      в шапке - потребовал, заходишь , а там призвал...это же разные вещи

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      Рейтинг: +11757

      R_a_i_n 1 час назад

      Я за!

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      Рейтинг: +649

      gunstilzit > R_a_i_n 1 час назад

      А Мукунку против!

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      Рейтинг: +11757

      R_a_i_n > gunstilzit 1 час назад

      Мне пох, что Мукунку против.

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