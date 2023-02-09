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  • Кавазашвили потребовал от РФС установить новый лимит с двумя легионерами в заявке

Кавазашвили потребовал от РФС установить новый лимит с двумя легионерами в заявке

9 февраля 2023, 17:54
11

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили призвал установить новый лимит на легионеров в РПЛ.

«РФС, установите новый лимит на легионеров — 2-3 иностранца в заявке. Я требую этого! У «Анжи» была звезда Это'О за 20 миллионов евро. Это безумные деньги! Махачкала каждый раз собиралась на его матчи, полные стадионы были, съезжались со всей республики. Еще Роберто Карлос там играл, и наши молодые обучались у них.

В «Спартаке» был Алекс, в «Зените» — Халк и хватает буквально два или три иностранца для команды, больше и не надо. Надо брать качественных легионеров, а не как сейчас — куча мала в составах с этими зарубежными «футболистами».

Слава богу, что ввели санкции против нашего футбола — нам дают возможность максимально отстраниться от иностранцев и повернуться лицом к нашим игрокам. Это касается и тренеров!», — заявил Кавазашвили.

  • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
  • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Кавазашвили Анзор
Комментарии (11)
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R_a_i_n
1675954946
Я за!
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ArReal
1675955509
в шапке - потребовал, заходишь , а там призвал...это же разные вещи
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ArReal
1675955835
У Анжи говорит был Это'О и ещё Роберто Карлос там играл))))А ещё забыл про Жуселея, Самба, Буссуфа,Карсела-Гонсалес, Ласина Траоре, и Жао Карлоса - не говоря про Жиркова и Денисова, которых к молодым не припишешь)
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neim
1675957254
Анзор конечно насчёт лимита прав, но где наученные иностранцами молодые игроки и где сейчас Анжи ?
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Рыло свина
1675957506
в такое время надо сокращать, но когда из края в крайность тоже ненормально. договора уже заключены, постепенно надо закручивать.
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Красногвардейчик
1675958448
Анзор!!! Ты Зенит хочешь убить?!!!!
Ответить
nik55
1675963192
можно растянуть на 3 года
Ответить
alefreddy
1675967854
а где своих найти выбор офигенный в Европе все клубы переполнены нашими лучшими игроками.Смех да и только
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