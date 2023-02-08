Теннисист Бублик сломал со злости три ракетки во время матча в Монпелье

Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл в первом круге турнира в Монпелье (Франция) местному спортсмену Грегуару Барреру (1:2).
На шести матч-болах соперника Бублик со злости сломал три ракетки.
- Бублик не смог защитить прошлогодний свой титул в Монпелье.
- У Бублика 9 поражений подряд.
- 25-летний Бублик – уроженец Гатчины, до 2016 года выступал за Россию.
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Источник: «Бомбардир»