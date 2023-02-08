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    Стало известно, какой клуб может возглавить Гвардиола в случае ухода из «Ман Сити»

    Боссы «ПСЖ» хотят назначить Хосепа Гвардиолу на пост главного тренера клуба.

    По информации L'Equipe, французский клуб намерен пригласить Гвардиолу, если испанец покинет «Манчестер Сити» из-за финансового скандала, в который попал клуб.

    • АПЛ обвинила «Ман Сити» в несоблюдении 100+ финансовых правил.
    • Нарушения найдены за период с сезона-2009/10.
    • В «ПСЖ» играет Лионель Месси, с которым Гвардиола работал в «Барселоне».

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    Источник: L'Equipe

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +203

      Эмом 1 час назад

      Другого и не ожидали )

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      Рейтинг: +12281

      DeStar 1 час назад

      а я уж дурак подумал что-то типа юве или атм)

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