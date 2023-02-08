Стало известно, какой клуб может возглавить Гвардиола в случае ухода из «Ман Сити»

Боссы «ПСЖ» хотят назначить Хосепа Гвардиолу на пост главного тренера клуба.

По информации L'Equipe, французский клуб намерен пригласить Гвардиолу, если испанец покинет «Манчестер Сити» из-за финансового скандала, в который попал клуб.

АПЛ обвинила «Ман Сити» в несоблюдении 100+ финансовых правил.

Нарушения найдены за период с сезона-2009/10.

В «ПСЖ» играет Лионель Месси, с которым Гвардиола работал в «Барселоне».

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