В «Манчестер Сити» ожидают ухода Гвардиолы из-за обвинений клуба со стороны АПЛ

Руководство «Манчестер Сити» считает, что Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера.

Уход испанца ожидается из-за обвинений клуба в финансовых нарушениях со стороны АПЛ.

Боссы «Сити» думают, что Гвардиола подаст в отставку до того момента, когда ему лично будут грозить какие-либо санкции.

АПЛ обвинила клуб в несоблюдении 100+ финансовых правил.

Нарушения найдены за период с сезона-2009/10.

С 2009 года «Манчестер Сити» выигрывал чемпионат Англии 6 раз.

Теперь команду могут лишить трофеев.

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