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    В «Манчестер Сити» ожидают ухода Гвардиолы из-за обвинений клуба со стороны АПЛ

    Руководство «Манчестер Сити» считает, что Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера.

    Уход испанца ожидается из-за обвинений клуба в финансовых нарушениях со стороны АПЛ.

    Боссы «Сити» думают, что Гвардиола подаст в отставку до того момента, когда ему лично будут грозить какие-либо санкции.

    • АПЛ обвинила клуб в несоблюдении 100+ финансовых правил.
    • Нарушения найдены за период с сезона-2009/10.
    • С 2009 года «Манчестер Сити» выигрывал чемпионат Англии 6 раз.
    • Теперь команду могут лишить трофеев.

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    Источник: Daily Mail

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