В «Манчестер Сити» ожидают ухода Гвардиолы из-за обвинений клуба со стороны АПЛ

Руководство «Манчестер Сити» считает, что Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера.
Уход испанца ожидается из-за обвинений клуба в финансовых нарушениях со стороны АПЛ.
Боссы «Сити» думают, что Гвардиола подаст в отставку до того момента, когда ему лично будут грозить какие-либо санкции.
- АПЛ обвинила клуб в несоблюдении 100+ финансовых правил.
- Нарушения найдены за период с сезона-2009/10.
- С 2009 года «Манчестер Сити» выигрывал чемпионат Англии 6 раз.
- Теперь команду могут лишить трофеев.
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Источник: Daily Mail